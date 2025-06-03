Лондон готов судиться с Абрамовичем за £2,5 млрд от продажи «Челси» для Украины — Finance.ua

Лондон готов судиться с Абрамовичем за £2,5 млрд от продажи «Челси» для Украины Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Лондон готов судиться с Абрамовичем за £2,5 млрд от продажи «Челси» для Украины

Правительство Великобритании заявило, что готово обратиться в суд, чтобы наконец направить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси».

Об этом пишет Guardian.

«Правительство решительно настроено передать средства, полученные по продаже футбольного клуба „Челси“, на поддержку гуманитарных проектов в Украине. Мы разочарованы, что до сих пор не удалось достичь согласия с Абрамовичем. Мы готовы подать в суд, если это потребуется», — говорится в совместном заявлении министра финансов Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвид Лемми.

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Напомним, Роман Абрамович объявил о продаже «Челси» после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Олигарх, владевший клубом почти 19 лет, заявил, что передаст все вырученные средства — 2,5 млрд фунтов стерлингов — на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Однако через несколько дней после этого заявления правительство Великобритании ввело против него санкции, которые остаются в силе до сих пор. Продажа клуба была разрешена, но средства остаются замороженными.

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В 2023 году представители Абрамовича заявили, что предыдущее правительство изменило условия использования средств, ужесточая правила расходов.

Тогда российский олигарх не подписал соглашение о передаче средств от продажи «Челси» Украине. Он заявил, что часть средств необходимо отдать «россиянам, пострадавшим от войны».

В марте 2025 года министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал предпринять «действия» , чтобы разморозить средства от продажи клуба.

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