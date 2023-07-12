Абрамович оспаривает санкции ЕС против него — Reuters Сегодня 15:30 — Фондовый рынок

Абрамович оспаривает санкции ЕС против него — Reuters

российский миллиардер Роман Абрамович обжалует санкции Европейского Союза, наложенные на него после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, адвокаты Абрамовича будут утверждать, что санкции ЕС безосновательны и были введены исключительно потому, что он является известным российским бизнесменом.

«На него не наложили санкции из-за доказательств, касающихся критериев: на него наложили санкции просто потому, что с политической точки зрения самый известный российский бизнесмен должен быть (в санкционном списке. — Ред.), даже если это явная ошибка», — сказал источник.

В марте 2022 года ЕС признал Абрамовича «олигархом, имеющим тесные связи с владимиром путиным», включая «привилегированный доступ» к главе кремля, связи, которые, по словам ЕС, помогли ему сохранить свои активы. Абрамович подал иск на обжалование санкций ЕС 25 мая 2022 года.

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Абрамович, также имеющий израильское гражданство, был одним из самых влиятельных бизнесменов, заработавших состояние после распада Советского Союза в 1991 году. Forbes оценил его состояние в 9,2 миллиарда долларов.

Напомним, 15 марта 2022 года Евросоюз и Великобритания ввели новые санкции против россиян и российских компаний за вторжение россии в Украину. В частности, под санкции попал олигарх Роман Абрамович.

После введения санкций Роман Абрамович решил продать свой дом в Лондоне во избежание замораживания активов.

В результате серии санкций против бизнесменов и олигархов, приближенных к президенту россии, Абрамовича отстранили от должности директора футбольного клуба «Челси», который бизнесмен купил летом 2023 года.

В начале марта 2022 года Абрамович объявил, что продает «Челси» и прибыль с продаж направит «жертвам войны в Украине». 30 мая процесс продажи «Челси» был окончательно завершен. Права на собственность клубом перешли от россиянина Романа Абрамовича консорциуму Clearlake Consortium, возглавляемому американцем Тоддом Бели.

Правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, фонду, созданному в пользу пострадавших в Украине. Однако такое решение должно получить окончательное одобрение ЕС.

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