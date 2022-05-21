Санкции работают: российские олигархи Абрамович и Усманов выбыли из топ-10 самых богатых людей мира — Finance.ua

Санкции работают: российские олигархи Абрамович и Усманов выбыли из топ-10 самых богатых людей мира

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Санкции работают: российские олигархи Абрамович и Усманов выбыли из топ-10 самых богатых людей мира

Новый рейтинг из 250 бизнесменов представила британская The Times . Олигархи Абрамович и Усманов выбыли из топ-10 самых богатых людей мира.

Больше всего от санкций, как выяснилось, пострадал Абрамович — его капитал сократился вдвое с 12,1 млрд долларов до 6 млрд. В рейтинге он всего лишь на 28 месте, а еще в прошлом году был на восьмом.

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Олигарх Усманов из-за санкций откатился с 6 на 11 место, лишившись 3,4 млрд долларов, но состояние олигарха все равно оценивается в 10 млрд долларов.

Напомним, экономика россии продолжает стабильно разрушаться под влиянием международных санкций. Чиновники страны-оккупанта оценили ее спад к концу 2022 года на уровне 8,8%.

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