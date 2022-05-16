В беларуси подсчитали потери от санкций — Finance.ua
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В беларуси подсчитали потери от санкций

Сегодня 11:41Мир
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В беларуси подсчитали потери от санкцийВ беларуси подсчитали потери от санкций
Из-за введенных в 2022 году санкций практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки оказался заблокированным. Годовые потери составляют 16-18 млрд долларов.
Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, сообщает Белта.
По его словам, в Беларуси трактуют санкции «как инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии».
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«Наверное, это последняя стадия, предшествующая классической вооруженной агрессии. Цель нынешних санкций, в отличие от их классического понимания — поставить страну на колени, задушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-либо требований или условий. Это то, что мы сейчас наблюдаем» , — заявил Роман Головченко.
По его словам, из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт страны в страны Европейского союза и Северной Америки.
«Конечно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближний Восток и Арабский залив. Это то, над чем мы сейчас работаем», — отметил премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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