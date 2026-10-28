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Как война на Ближнем Востоке ударила по Украине

Мир
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Как война на Ближнем Востоке ударила по Украине
Как война на Ближнем Востоке ударила по Украине
Война на Ближнем Востоке оказала негативное влияние на военную и финансовую поддержку Украины.
В частности, в течение 2026 года Киев получал от США всего 12 ракет для систем Patriot в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам.
По словам Зеленского, конфликт на Ближнем Востоке имеет последствия для всего мира. Одной из причин глобальных энергетических проблем президент назвал ситуацию вокруг Ормузского пролива. В то же время, война в регионе влияет и на поддержку Украины.
Глава государства заявил, что в течение всего 2026 Украина получала от США по 12 ракет для систем Patriot ежемесячно. Он связал столь ограниченные поставки с войной на Ближнем Востоке.
Президент пояснил, что потребности украинской противовоздушной обороны значительно превышают эти объемы.
По его словам, даже если рассчитывать на 150 американских ракет-перехватчиков в год, Украине приходится противостоять примерно 150 баллистическим ракетам в месяц.
«Я думаю, это ответ на многие разные вопросы», — отметил Зеленский, комментируя ситуацию со снабжением ракет.
Он также признал, что договоренности Украины с другими странами повлияли на количество ракет для Patriot, доступных Киеву. В то же время президент подчеркнул, что украинская сторона пытается договориться с партнерами о дополнительных поставках антибаллистических ракет.
Однако для этого необходимо согласование со стороны США. Зеленский объяснил, что без подписи американского министра обороны Пита Гегсета такие поставки невозможны.
Президент также обратил внимание на совпадение нескольких проблем в отношениях с США. Среди них он упомянул вопросы Starlink и Starshield, обмена разведданными, поставки ракет-перехватчиков для борьбы с российскими баллистическими ударами, а также договоренности по российскому дизельному топливу.
По словам Зеленского, совокупность этих вопросов создает для Украины сложную ситуацию.
«Мы понимаем, куда все идет. „Home alone“ — следующая часть. Это вызов, трудный вызов», — подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке имеет серьезное значение и для Украины. По его словам, украинская сторона помогала партнерам в регионе по их просьбе.
«Украина только может там помогать, что мы и делали, когда нас попросили по поводу баз, где есть граждане Америки в Саудовской Аравии, ОАЭ, других странах. Но важно, чтобы кризис там закончился», — подчеркнул он.
По материалам:
РБК-Україна
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