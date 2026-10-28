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Чем может обернуться для США «экономический брак» с рф

Мир
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Чем может обернуться для США «экономический брак» с рф
Чем может обернуться для США «экономический брак» с рф
Дизельное соглашение открывает для россии возможность следующих подобных шагов от США.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.
«Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции. Это уже частично было — снятие санкций с российских олигархов, приближенных к лидеру россии. Энергоресурсы являются частью предложения россии», — рассказал лидер.
Он добавил, что Россия понимает масштабы имеющихся у них природных ресурсов и имеет вертикальное управление всем этим. Поэтому они могут предложить Вашингтону своеобразный «экономический брак».
Вряд ли такой «брак» может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, потому что у россии в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но где-то на коротком пути — может казаться, что могут быть выгоды", — подчеркнул президент.
Ранее издание The New York Times сообщало о том, что США могут отменить санкции из российского фонда прямых инвестиций. Отмечается, что россия настаивала на этом шаге во время переговоров о поставках дизельного топлива в США. Один из американских чиновников подтвердил, что Трамп рассматривает такую ​​возможность.
Тем временем The Financial Times сообщает о том, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность возвращения американских компаний на российский нефтяной рынок. В частности, страны после завершения войны планируют восстановить предприятие американских и российских нефтяных компаний у берегов Сахалина.
По материалам:
УНІАН
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