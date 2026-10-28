Чем может обернуться для США «экономический брак» с рф

Дизельное соглашение открывает для россии возможность следующих подобных шагов от США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

«Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции. Это уже частично было — снятие санкций с российских олигархов, приближенных к лидеру россии. Энергоресурсы являются частью предложения россии», — рассказал лидер.

Он добавил, что Россия понимает масштабы имеющихся у них природных ресурсов и имеет вертикальное управление всем этим. Поэтому они могут предложить Вашингтону своеобразный «экономический брак».

Вряд ли такой «брак» может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, потому что у россии в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но где-то на коротком пути — может казаться, что могут быть выгоды", — подчеркнул президент.

Ранее издание The New York Times сообщало о том, что США могут отменить санкции из российского фонда прямых инвестиций. Отмечается, что россия настаивала на этом шаге во время переговоров о поставках дизельного топлива в США. Один из американских чиновников подтвердил, что Трамп рассматривает такую ​​возможность.