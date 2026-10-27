Морской экспорт нефти принес россии рекордные доходы с начала войны

Стоимость морского экспорта российской нефти за неделю выросла до $2,76 млрд, что стало самым высоким уровнем с начала полномасштабной войны рф против Украины. Показатель увеличился примерно на $430 млн в неделю.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.
россия увеличила объемы поставок нефти
Снижение цен на российскую нефть марки Urals было более чем компенсировано резким увеличением объемов поставок, а также ростом стоимости российской нефти марки ESPO, который фиксируется уже восьмую неделю подряд.
Согласно данным отслеживания судов и отраслевым отчетам, за неделю, завершившуюся 25 октября, около 37 танкеров загрузили 26,93 млн баррелей российской сырой нефти.
Для сравнения, неделей ранее (до 18 октября) этот показатель составлял 21,87 млн баррелей, которые были загружены на 31 танкер.
Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями
Китай и Индия остаются самыми большими покупателями российской сырой нефти.
Однако не всегда удается определить конечный пункт назначения отдельных партий груза, пока суда не преодолеют значительную часть своего пути. Поэтому в данных относительно многих недавних отгрузок на танкерах указаны только промежуточные пункты назначения, например, Суэц, Порт-Судан или Сингапур.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что российские поставки дизельного горючего возвращаются в традиционные направления после того, как США приостановили санкции и добились отмены запрета на экспорт.
Также мы писали, что ведущие демократы в Конгрессе США, которые готовятся занять ключевые должности в следующем году, обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.