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Морской экспорт нефти принес россии рекордные доходы с начала войны

Мир
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Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями
Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями
Стоимость морского экспорта российской нефти за неделю выросла до $2,76 млрд, что стало самым высоким уровнем с начала полномасштабной войны рф против Украины. Показатель увеличился примерно на $430 млн в неделю.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

россия увеличила объемы поставок нефти

Снижение цен на российскую нефть марки Urals было более чем компенсировано резким увеличением объемов поставок, а также ростом стоимости российской нефти марки ESPO, который фиксируется уже восьмую неделю подряд.
Согласно данным отслеживания судов и отраслевым отчетам, за неделю, завершившуюся 25 октября, около 37 танкеров загрузили 26,93 млн баррелей российской сырой нефти.
Для сравнения, неделей ранее (до 18 октября) этот показатель составлял 21,87 млн ​​баррелей, которые были загружены на 31 танкер.

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями

Китай и Индия остаются самыми большими покупателями российской сырой нефти.
Однако не всегда удается определить конечный пункт назначения отдельных партий груза, пока суда не преодолеют значительную часть своего пути. Поэтому в данных относительно многих недавних отгрузок на танкерах указаны только промежуточные пункты назначения, например, Суэц, Порт-Судан или Сингапур.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что российские поставки дизельного горючего возвращаются в традиционные направления после того, как США приостановили санкции и добились отмены запрета на экспорт.
Также мы писали, что ведущие демократы в Конгрессе США, которые готовятся занять ключевые должности в следующем году, обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.
По материалам:
Укрінформ
НефтьроссияЭкспорт
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