Польша намерена расширить сотрудничество с Германией в космической отрасли

Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что его страна «видит значительные возможности» для углубления двустороннего сотрудничества с Германией в космической отрасли.

Об этом пишет Reuters.

Он отметил на необходимости развития собственных суверенных технологий для укрепления безопасности в условиях внешнего давления.

«Нам нужно инвестировать в технологии… которых пока нет в Европе, но которые абсолютно критически важны для нашей общей безопасности… Вместе с нашими немецкими партнерами мы видим широкие возможности для сотрудничества, благодаря которому мы станем более устойчивыми к любому внешнему давлению, которое может возникнуть в будущем», — сказал Доманский.

Польша планирует увеличить инвестиции в космическую отрасль

По его словам, безопасность начинается в космосе, и он задал риторический вопрос, как страны могут защищаться без собственных спутников, ведь в их отсутствие они остаются «слепыми».

Кроме того, чиновник добавил, что Варшава решила вдвое увеличить объем инвестиций в космическую отрасль.