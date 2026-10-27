Польша намерена расширить сотрудничество с Германией в космической отрасли

Он отметил на необходимости развития собственных суверенных технологий для укрепления безопасности в условиях внешнего давления.
«Нам нужно инвестировать в технологии… которых пока нет в Европе, но которые абсолютно критически важны для нашей общей безопасности… Вместе с нашими немецкими партнерами мы видим широкие возможности для сотрудничества, благодаря которому мы станем более устойчивыми к любому внешнему давлению, которое может возникнуть в будущем», — сказал Доманский.
Польша планирует увеличить инвестиции в космическую отрасль
По его словам, безопасность начинается в космосе, и он задал риторический вопрос, как страны могут защищаться без собственных спутников, ведь в их отсутствие они остаются «слепыми».
Кроме того, чиновник добавил, что Варшава решила вдвое увеличить объем инвестиций в космическую отрасль.
«Мы считаем, что это не только очень эффективный способ расходования средств — с каждого вложенного евро вы получаете 6−7 евро прибыли, — но и вопрос нашей безопасности и устойчивости. И мы видим возможности дальнейшего сотрудничества с немецкими партнерами», — добавил Доманский.