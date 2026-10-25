ТОП-10 лучших стран мира для жизни

6 из 10 лучших стран мира для жизни находятся в Европе, Фото: magnific

По версии Nomad Lifestyle Index, самой лучшей страной мира для жизни признали Монако. В тройку лидеров также вошли Андорра и Объединенные Арабские Эмираты. В первой десятке преобладают европейские страны.

Об этом свидетельствует рейтинг Nomad Capitalist, пишет Euronews.

Аналитики оценивали 63 направления по пяти основным критериям: природа и климат, налоги, условия проживания и доступ к стране, безопасность и свобода, качество жизни и инфраструктура.

Лучшие страны для жизни в Европе

Лидер рейтинга стало Монако. Страна заняла первое место благодаря высоким показателям качества жизни и инфраструктуры. По этому критерию страна получила максимальные 100 баллов. Также она имеет высокие оценки безопасности и свободы.

На втором месте — Андорра, которую высоко оценили за уровень безопасности и свободы. Среди европейских стран, представленных в исследовании, здесь также отметили самый чистый воздух. В то же время получить гражданство Андорры сложно: для этого нужно прожить в стране 20 лет и сдать экзамены по языку и истории.

Мальта заняла четвертое место благодаря сильному паспорту и возможности получить гражданство через натурализацию за пять лет. Однако ее итоговую оценку снизили налоговые условия и показатели качества жизни и инфраструктуры.

Португалия заняла пятое место, получив высокие оценки за безопасность, условия проживания и налоги, но потеряла баллы из-за природных рисков, включая экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата.

Кипр занял шестое место и стал одним из лидеров по условиям проживания и доступа в страну. В то же время, его оценки за качество жизни, инфраструктуру и качество воздуха были ниже.

В первую десятку также вошла Швейцария, получившая высокие оценки за безопасность и свободу.

ТОП-10 лучших мест для жизни в мире: