Самый высокий уровень безработицы среди молодежи 15−24 лет в Европе зафиксировали в Румынии, тогда как самый низкий — в Германии.

Об этом свидетельствуют данные Евростата и Института трудовых прав за август 2026 года, пишет Visual Capitalist.

Аналитики сравнили ситуацию с трудоустройством молодежи в 31 европейской стране.

Где молодежи труднее всего найти работу

В августе 2026 года в Европейском Союзе без работы было около 3 млн человек в возрасте до 25 лет.

Самый высокий уровень молодежной безработицы зафиксировали в Румынии — 30,8%.

После Румынии самые высокие показатели зафиксировали в Эстонии — 28,4%, Швеции — 23,8%, Финляндии — 23,3% и Испании — 22,7%.

В десятку стран с высоким уровнем безработицы среди молодежи вошли:

Румыния — 30,8%. Эстония — 28,4%. Швеция — 23,8%. Финляндия — 23,3%. Испания — 22,7%. Люксембург — 20,8%. Франция — 20,6%. Италия — 20,3%. Португалия — 19,8%. Бельгия — 19,1%.

Самый низкий уровень молодежной безработицы среди приведенных стран зафиксировали в Германии — 7,4%. В Нидерландах он составил 8,8%, в Швейцарии — 9%, на Мальте — 9,7%.

В каких странах Европы молодежи труднее всего найти работу, Инфографика: Visual Capitalist

Одной из причин, почему в Германии низкий уровень безработицы среди молодежи, система профессионального образования, которая сочетает обучение с практикой на предприятиях. Молодые люди могут овладевать профессией, получать опыт работы и зарабатывать еще во время учебы.

Около половины выпускников школ в Германии выбирают этот путь. Обучение доступно свыше 300 профессий.

В 2025 году работала 89% немцев в возрасте 25−34 лет с профессиональной квалификацией. Это немного больше, чем среди людей этого возраста с высшим образованием.