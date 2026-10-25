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В каких странах Европы молодежи труднее всего найти работу

Мир
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В Румынии самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе
В Румынии самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе, Фото: magnific
Самый высокий уровень безработицы среди молодежи 15−24 лет в Европе зафиксировали в Румынии, тогда как самый низкий — в Германии.
Об этом свидетельствуют данные Евростата и Института трудовых прав за август 2026 года, пишет Visual Capitalist.
Аналитики сравнили ситуацию с трудоустройством молодежи в 31 европейской стране.

Где молодежи труднее всего найти работу

В августе 2026 года в Европейском Союзе без работы было около 3 млн человек в возрасте до 25 лет.
Самый высокий уровень молодежной безработицы зафиксировали в Румынии — 30,8%.
После Румынии самые высокие показатели зафиксировали в Эстонии — 28,4%, Швеции — 23,8%, Финляндии — 23,3% и Испании — 22,7%.
В десятку стран с высоким уровнем безработицы среди молодежи вошли:
  1. Румыния — 30,8%.
  2. Эстония — 28,4%.
  3. Швеция — 23,8%.
  4. Финляндия — 23,3%.
  5. Испания — 22,7%.
  6. Люксембург — 20,8%.
  7. Франция — 20,6%.
  8. Италия — 20,3%.
  9. Португалия — 19,8%.
  10. Бельгия — 19,1%.
Самый низкий уровень молодежной безработицы среди приведенных стран зафиксировали в Германии — 7,4%. В Нидерландах он составил 8,8%, в Швейцарии — 9%, на Мальте — 9,7%.
В каких странах Европы молодежи труднее всего найти работу
В каких странах Европы молодежи труднее всего найти работу, Инфографика: Visual Capitalist
Одной из причин, почему в Германии низкий уровень безработицы среди молодежи, система профессионального образования, которая сочетает обучение с практикой на предприятиях. Молодые люди могут овладевать профессией, получать опыт работы и зарабатывать еще во время учебы.
Около половины выпускников школ в Германии выбирают этот путь. Обучение доступно свыше 300 профессий.
В 2025 году работала 89% немцев в возрасте 25−34 лет с профессиональной квалификацией. Это немного больше, чем среди людей этого возраста с высшим образованием.
До этого Finance.ua отмечал, что для молодых европейцев собственное жилье все чаще становится отдаленной перспективой. Данные ОЭСР свидетельствуют, что уровень владения жильем среди молодого поколения заметно ниже, чем был у их родителей и дедушек в том же возрасте. Особенно сложная ситуация остается в Германии, где доля владельцев жилья — одна из самых низких в Европе.
По материалам:
Finance.ua
РаботаЕвропа
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