Названы главные туристические тренды 2027 года

Из года в год в мире набирают популярность новые форматы отдыха. Вот и к 2027 году эксперты в сфере путешествий прогнозируют несколько новых тенденций.

Согласно свежему отчету Unpack '27 от Expedia Group, в следующем году особой популярностью среди туристов будут пользоваться четыре туристических тренда.

Главные туристические тренды 2027 года

Возвращение в детство

Этот формат отдыха подразумевает отказ от взрослых обязанностей ради радостных, беззаботных и ностальгических путешествий.

По данным Expedia, в 2027 году путешествие в стиле «анти-взросление» (Un-Adulting) планируют выбрать 57% путешественников, а среди представителей поколений зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 71%.

Туристическая индустрия активно реагирует на этот спрос: создаются новые предложения, специально разработанные для «детского» отдыха взрослых — от лаунж-зоны GEO-82 в парке EPCOT (Walt Disney World), предназначенной только для взрослых, до ночных мероприятий Halloween Horror Nights в Universal Studios Japan, что также.

Короткие вылазки между полноценными отпусками

Количество поисковых запросов на сайте Hotels.com, касающихся проживания в течение одной ночи, выросло почти на 10% по сравнению с прошлым годом, а интерес в социальных сетях к таким 24-часовым поездкам увеличился на 12%.

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Среди основных причин, по которым путешественники отправляются в подобные «мини-путешествия» (Trip Snacking) — празднование важного жизненного события (34%), посещение концерта, шоу или спортивного мероприятия (32%), а также необходимость быстро «перезагрузиться» в перерыве между более длительными поездками (28%).

Готические выходные

Согласно данным Hotels.com, в 2027 году набирают популярность «готические» отели — места с мрачной, драматической эстетикой.

Интерес к ним стремительно растет: 65% путешественников хотели бы остановиться в отеле в готическом стиле, а среди зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 71%.

Причем сейчас «готические» направления, вдохновленные жанром темного фэнтези и популярными сюжетами в культуре, стали круглогодичным трендом, а не только темой исключительно под Хэллоуин.

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Среди причин выбора таких гостиниц — интерес к историческим зданиям с богатым прошлым (46%), а также к местам, связанным с фольклором, легендами или чем-то сверхъестественным (35%).

Сет-джеттинг. Хотя путешествия по местам, связанным с популярными фильмами и сериалами, не являются новым трендом, в 2027 году этот формат отдыха все же немного изменится: туристы все чаще стремятся посетить такие места еще до их появления на экранах.

Почти половина респондентов заявили, что заранее ищут информацию или бронируют путешествия в локации, которые появятся в проектах, еще не вышедших на экраны — среди зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 58%.

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Так, количество поисковых запросов, связанных с Монако, выросло более чем на 120% через 30 дней после того, как стало известно, что съемки шестого сезона сериала «Эмили в Париже» состоятся именно там.

А количество упоминаний о Майами в контексте путешествий увеличилось на 64% по сравнению с прошлым годом — на фоне новостей о перезапуске сериала «Полиция Майами».