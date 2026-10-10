6 лучших солнечных направлений Европы для отпуска в октябре

«Бархатный сезон» в Европе уже проходит, однако еще можно найти места для солнечного отдыха без летней жары и большого количества туристов. Эксперты назвали шесть направлений, где в октябре сохраняется теплая погода.

Об этом пишет The Independent.

1. Севилья, Испания

Осень — это прекрасное время для знакомства со столицей Андалусии, когда нет изнурительной летней жары.

В октябре средняя температура в Севилье составляет около +21°C, а днем ​​воздух может прогреваться до +27°C. На город приходится около семи солнечных часов каждый день.

Среди популярных достопримечательностей — дворец Каса-де-Пилатос, Торре-дель-Оро, Реал-Алькасар и городской кафедральный собор.

Парк Марии-Луизы в Севилье

Для неспешных прогулок можно выбрать набережную Гвадалквивир, парк Марии-Луизы и площадь Испании.

2. Валлетта, Мальта

В Валлетте в октябре средняя температура достигает +24 ° C, а солнце светит около семи часов в день. Этот месяц — настоящий «бархатный сезон» для отдыха на Мальте.

Валлетта известна своими величественными фортификационными сооружениями и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристам советуют посетить собор Святого Иоанна, форт Сент-Эльмо ​​и Дворец Великого магистра.

Прекрасная гавань в Валлетте

Однако город не ограничивается только историческими достопримечательностями. Среди других местных локаций — Верхние и Нижние сады Барракка, а также набережная со старинными складскими зданиями XVIII века, где работают рестораны, кафе и магазины.

3. Сардиния, Италия

В октябре средняя температура на Сардинии составляет +18°C, а продолжительность солнечного дня около шести часов. Море в этот период остается достаточно теплым для пляжного отдыха.

На острове расположены одни из самых живописных городов Италии, в том числе Альгеро, Боза, Сан-Теодоро, где сохранились средневековые постройки, замки и красочные дома у воды.

Вид на живописное село Боза на Сардинии

Для любителей природы на Сардинии есть три национальных и десять региональных парков, в том числе Азинара и Дженнарджент.

4. Кипр

Кипр считается одним из самых теплых европейских направлений в октябре. Средняя температура составляет +23°C, а солнце светит около восьми часов в день.

Помимо пляжного отдыха остров отличается богатым историческим наследием, которое берет начало еще со времен Древней Греции, Римской империи и других древних цивилизаций.

Тем, кто интересуется историей, советуют посетить такие знаменитые достопримечательности, как «Гробницы царей», замок Колосси и древний город Курион.

Скальная арка вблизи мыса Греко, Айя-Напа

Познакомиться с местной культурой можно также в традиционных селах, в частности, Омодосе и Лефкари, где сохранились местные обычаи, кухня и ремесла.

5. Алгарве, Португалия

На юге материковой Португалии в октябре средняя температура держится на уровне +23°C, а в солнечные часы около семи в день.

Алгарве известен протяженными песчаными пляжами, однако он также отлично подходит для пеших прогулок. Один из самых известных маршрутов — Виа-Алгавиана (Via Algarviana), древняя паломническая дорога, которая пролегает от Алкутима на востоке региона до мыса Сан-Висенте.

Пляж Корвоейро, Алгарве

Также туристам советуют посетить старый город Фару и интересные достопримечательности, в частности знаменитую Часовню костей.

6. Родос, Греция

На Родосе в октябре средняя температура составляет +22°C, а в солнечные часы — около восьми в день.

Остров совмещает пляжный отдых с множеством исторических достопримечательностей. Его Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь можно увидеть хорошо сохранившиеся укрепления, прогуляться по узким улочкам и посетить археологические достопримечательности.

Линдос, деревня на острове Родос

Для отдыха у моря подойдут Линдос и Фалираки. Там же туристы могут отведать традиционные греческие закуски в местных тавернах.