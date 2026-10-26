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Где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина (инфографика)

Личные финансы
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Где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина (инфографика)
Где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина (инфографика)
В ЕС Румыния (66,7) является самой дешевой страной для продуктов питания, цены на 33,3% ниже среднего показателя по ЕС.
Об этом говорится в статистике Евростата.
Также продукты питания дешевле в странах Восточной Европы и Балкан, включая кандидатов на вступление в ЕС. Например, индекс составляет 59,8 в Северной Македонии, 67,9 в Боснии и Герцеговине и 68,8 в Сербии.
Турция (82,1) дороже нескольких стран-членов ЕС, хотя и остается ниже среднего показателя по ЕС. Турция также имеет самую высокую инфляцию на продукты питания в Европе.
Где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина (инфографика)
Где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина (инфографика)

Мнение эксперта

Иллария Бенедетти, доцент Университета Тушии, отметила, что хотя цены на продукты питания в некоторых странах ниже, чем в среднем по ЕС, домохозяйства тратят большую часть своего бюджета на еду. К примеру, продукты питания дешевле в Румынии, но домохозяйства тратят 23,1% своего бюджета на еду и безалкогольные напитки. Эта доля превышает 20% в Болгарии.

Продуктовая корзина из 18 товаров

Продуктовая корзина из 18 товаров стоит в ЕС 69,84 евро.
Numbeo перечисляет 19 товаров в своей категории «Рынки». Euronews Business собрала цены на эти товары в октябре 2026 года. Сумма указанных цен на 18 товаров, причем каждый учитывается один раз, а не взвешивается, дает среднюю стоимость корзины в ЕС в размере 69,84 евро.
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Самая дорогая и самая дешевая корзина

Продуктовая корзина самая дорогая в Швейцарии — 137,90 евро, тогда как в Молдове самая дешевая — 41,10 евро.
В Норвегии корзина также стоит более 100 евро (116,10 евро). Среди других дорогих стран — Люксембург (99 евро), Австрия (88,10 евро) и Дания (87,70 евро).
Франция все еще остается самой дорогой среди сравниваемых пяти основных экономик. Корзина стоит 87,40 евро во Франции по сравнению с всего 63 евро в Испании. Эти продукты стоят 80 евро в Италии, 75,20 евро в Германии и 69,10 евро в Великобритании.
Где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина (инфографика)
Где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина (инфографика)
Ранее писали, в каких странах ЕС сейчас берут временную защиту, а откуда уезжают. По состоянию на 31 августа 2026 года 4,43 миллиона граждан бежавших из Украины после российской агрессии, имели статус временной защиты.
По сравнению с 31 июля 2026 года количество находившихся под временной защитой лиц из Украины возросло на 3 290 (+0,1%), свидетельствует статистика Евростата.
3 наибольших абсолютных показателя роста наблюдались в Германии (+4330; +0,3%), Румынии (+3440; +1,6%) и Чехии (+3135; +0,8%).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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