Увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон: в чем разница

Самые распространенные варианты прекращения трудовых отношений в Украине — увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон. Выбор основания влияет на сроки увольнения, необходимость согласовывать дату с руководством и возможность отозвать заявление.
В «Судебно-юридической газете» рассказывают, чем отличаются эти два варианта.
Увольнение по собственному желанию
При увольнении по собственному желанию работник должен в письменном виде предупредить работодателя о намерении уволиться за две недели.
Для этого необходимо подать заявление об увольнении работодателю или кадровой службе. После окончания срока предупреждения работодатель оформляет увольнение, а работник получает надлежащие документы и окончательный расчет.
До истечения срока предупреждения, как правило, можно отозвать и остаться на работе.
Этот вариант подойдет работникам, желающим уволиться без согласия работодателя.
Как уволиться по соглашению сторон
В этом случае работник и работодатель должны согласовать сам факт увольнения и дату прекращения трудовых отношений.
В отличие от увольнения по собственному желанию, обязательного двухнедельного срока предупреждения нет. Стороны могут договориться об увольнении в день достижения согласия или о любой другой дате.
Однако работник не может самостоятельно отменить такую договоренность после ее достижения. Для прекращения действия соглашения обычно требуется согласие обеих сторон.
Увольнение по соглашению сторон подходит тем, кто хочет согласовать с работодателем конкретную дату увольнения, в том числе прекратить работу раньше.
Какие документы и выплаты положены работнику после увольнения
Независимо от выбранного основания в день увольнения работодатель должен оформить прекращение трудовых отношений и произвести полный финансовый расчет с работником.
В частности, работник должен получить:
- копию приказа об увольнении;
- письменное уведомление о начисленных и выплаченных суммах;
- заработную плату и другие причитающиеся выплаты, в том числе компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, если она принадлежит;
- запись об увольнении в бумажной трудовой книжке (если работник этого требует).