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Увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон: в чем разница

Личные финансы
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Как уволиться с работы: что нужно знать работникам
Как уволиться с работы: что нужно знать работникам, Фото: magnific
Самые распространенные варианты прекращения трудовых отношений в Украине — увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон. Выбор основания влияет на сроки увольнения, необходимость согласовывать дату с руководством и возможность отозвать заявление.
В «Судебно-юридической газете» рассказывают, чем отличаются эти два варианта.

Увольнение по собственному желанию

При увольнении по собственному желанию работник должен в письменном виде предупредить работодателя о намерении уволиться за две недели.
Для этого необходимо подать заявление об увольнении работодателю или кадровой службе. После окончания срока предупреждения работодатель оформляет увольнение, а работник получает надлежащие документы и окончательный расчет.
До истечения срока предупреждения, как правило, можно отозвать и остаться на работе.
Этот вариант подойдет работникам, желающим уволиться без согласия работодателя.

Как уволиться по соглашению сторон

В этом случае работник и работодатель должны согласовать сам факт увольнения и дату прекращения трудовых отношений.
В отличие от увольнения по собственному желанию, обязательного двухнедельного срока предупреждения нет. Стороны могут договориться об увольнении в день достижения согласия или о любой другой дате.
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Однако работник не может самостоятельно отменить такую ​​договоренность после ее достижения. Для прекращения действия соглашения обычно требуется согласие обеих сторон.
Увольнение по соглашению сторон подходит тем, кто хочет согласовать с работодателем конкретную дату увольнения, в том числе прекратить работу раньше.

Какие документы и выплаты положены работнику после увольнения

Независимо от выбранного основания в день увольнения работодатель должен оформить прекращение трудовых отношений и произвести полный финансовый расчет с работником.
В частности, работник должен получить:
  • копию приказа об увольнении;
  • письменное уведомление о начисленных и выплаченных суммах;
  • заработную плату и другие причитающиеся выплаты, в том числе компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, если она принадлежит;
  • запись об увольнении в бумажной трудовой книжке (если работник этого требует).
По материалам:
Finance.ua
Работа
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