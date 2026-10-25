Увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон: в чем разница

Как уволиться с работы: что нужно знать работникам, Фото: magnific

Самые распространенные варианты прекращения трудовых отношений в Украине — увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон. Выбор основания влияет на сроки увольнения, необходимость согласовывать дату с руководством и возможность отозвать заявление.

В «Судебно-юридической газете» рассказывают , чем отличаются эти два варианта.

Увольнение по собственному желанию

При увольнении по собственному желанию работник должен в письменном виде предупредить работодателя о намерении уволиться за две недели.

Для этого необходимо подать заявление об увольнении работодателю или кадровой службе. После окончания срока предупреждения работодатель оформляет увольнение, а работник получает надлежащие документы и окончательный расчет.

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До истечения срока предупреждения, как правило, можно отозвать и остаться на работе.

Этот вариант подойдет работникам, желающим уволиться без согласия работодателя.

Как уволиться по соглашению сторон

В этом случае работник и работодатель должны согласовать сам факт увольнения и дату прекращения трудовых отношений.

В отличие от увольнения по собственному желанию, обязательного двухнедельного срока предупреждения нет. Стороны могут договориться об увольнении в день достижения согласия или о любой другой дате.

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Однако работник не может самостоятельно отменить такую ​​договоренность после ее достижения. Для прекращения действия соглашения обычно требуется согласие обеих сторон.

Увольнение по соглашению сторон подходит тем, кто хочет согласовать с работодателем конкретную дату увольнения, в том числе прекратить работу раньше.

Какие документы и выплаты положены работнику после увольнения

Независимо от выбранного основания в день увольнения работодатель должен оформить прекращение трудовых отношений и произвести полный финансовый расчет с работником.

В частности, работник должен получить: