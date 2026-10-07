Работник может попросить работодателя перечислить окончательный расчет при увольнении не на свой счет, а на банковский счет другого человека. Для этого необходимо личное письменное заявление работника с четкой доверенностью и полными реквизитами получателя денег.

Об этом сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.

«Работодатель может выплатить средства при увольнении работника на счет другого лица, но исключительно при наличии его личного письменного заявления. При этом, поскольку такая операция несет определенные налоговые и трудовые риски для работодателя, она не является для него обязательной и требует тщательного документального оформления», — говорится в сообщении.

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Когда выплату можно перечислить на счет другого человека

Согласно ч. 5 ст. 24 Закона «Об оплате труда» по личному письменному согласию работника заработная плата может выплачиваться через банки на указанный им счет. При этом услуги по перечислению денежных средств оплачиваются работодателем.

Норма не ограничивает выбор счета только личным счетом работника. Кроме того, ст. 25 Закона «Об оплате труда» запрещает каким-либо способом ограничивать работника в свободном распоряжении своей заработной платой.

В то же время ст. 47 и ст. 116 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) обязывают работодателя в день увольнения произвести с работником полный расчет и предоставить ему письменное уведомление о начисленных и выплаченных суммах.

Согласно ст. 21 и ст. 115 КЗоТ заработная плата выплачивается непосредственно работнику как стороне трудового договора.

Какое заявление должен подать работник

Работник должен подать на имя руководителя письменное заявление, удостоверенное личной подписью и датой. В нем необходимо отметить:

причину перечисления средств, например: «в связи с отсутствием собственного банковского счета»;

прямое поручение: «прошу причитающиеся мне суммы расчета при увольнении перечислить моему доверенному лицу…»;

фамилию, имя и отчество (ФИО), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) и паспортные данные фактического получателя средств;

полные банковские реквизиты получателя по стандарту IBAN.

Что должен указать работодатель в платежном документе

Работодатель в платежном документе должен подробно зафиксировать суть операции.

В частности, можно отметить: «Окончательный расчет при увольнении за работника (ФИО, РНУКНП), согласно его заявлению от (дата), на счет доверенного лица (ФИО получателя). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор (ВЗ) 5% удержан».