10 зарплат при увольнении: кто из военных может получить такую ​​выплату Сегодня 12:00 — Личные финансы

Некоторые военные имеют право на выплату 10 месячных зарплат

«10 зарплат» при увольнении — не фиксированная выплата, которую автоматически получает каждый военный. Ее размер зависит от выслуги, основания увольнения и размера месячного денежного довольствия.

Со ссылкой на группу коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП рассказываем, кому предусмотрена единовременная денежная помощь при увольнении, как ее рассчитывают и почему 20 лет службы не всегда означают автоматические «10 зарплат».

Как рассчитывается выплата при увольнении

В случаях, когда военнослужащему предусмотрено пособие в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы, формула выглядит следующим образом: 50% месячного денежного довольствия x количество полных лет службы.

Например:

10 лет службы — 5 месячных обеспечений;

15 лет — 7,5;

20 лет — 10;

25 лет — 12,5;

30 лет — 15.

То есть за 20 лет соответствующей выслуги военный действительно может получить сумму, эквивалентную 10-месячному денежному довольствию. Но это возможно только тогда, когда конкретное основание увольнения дает право на выплату в размере 50% за каждый год службы.

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В частности, такая помощь для военнослужащих, не мобилизованных по специальному порядку, предусмотрена при увольнении:

по состоянию здоровья — без требования по 10 лет выслуги;

по определенным контрактным основаниям, если выполнены установленные условия по продолжительности службы;

в связи с освобождением из плена;

при наличии 10 и более лет выслуги — в определенных законом случаях, в том числе по возрасту, из-за сокращения штатов, по окончании контракта и по некоторым другим основаниям.

Поэтому 20 лет службы сами по себе не гарантируют 10 месячных выплат — важно именно основание увольнения.

Если увольнение по собственному желанию

В случае увольнения по собственному желанию, по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам размер пособия может быть другой.

В таких условиях закон предусматривает выплату в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии 10 и более лет выслуги — в случаях, предусмотренных законодательством.

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Следовательно, через 20 лет службы это составит не 10, а 5 месячных денежных обеспечений.

Что берут для расчета

Пособие рассчитывают не только от должностного оклада. В месячное денежное довольствие включаются ежемесячные основные и дополнительные виды денежного довольствия, которые военный получал по последней штатной должности, но без вознаграждений.

Для отдельных ситуаций правила расчета могут отличаться.

Например, если расчетное месячное денежное довольствие составляет 30 000 грн, а военному причитается выплата за 20 полных лет службы, расчет будет следующим: 30 000×50% x 20 = 300 000 грн.

То есть сумма будет составлять эквивалент 10 месячных довольствий.

Что важно для мобилизованных

Для военнослужащих, призванных во время мобилизации на особый период или призванных из числа резервистов, законодательство предусматривает отдельный порядок.

Он определен постановлением Кабинета Министров № 460. Поэтому к мобилизованному нельзя автоматически применять формулу «50% за каждый год» только из-за наличия общей выслуги.

Когда пособие могут не выплатить

Единовременное пособие не выплачивается при увольнении на отдельных негативных основаниях. В частности, речь идет о служебном несоответствии, систематическом неисполнении военнослужащим условий контракта, а также частных случаях увольнения в связи с обвинительным приговором суда или административным правонарушением, предусмотренным законодательством.

Если военнослужащий увольняется повторно, по общему правилу пособие рассчитывается за период службы с момента последнего зачисления на военную службу. Предыдущий период повторно не учитывается, если за него пособие уже выплачивалось.

Исключение предусмотрено для тех, кто во время предыдущего увольнения вообще не получил права на такую ​​выплату.

Перед увольнением военному следует проверить:

основание увольнения в документах;

календарную выслугу;

правильно ли засчитаны все периоды службы;

какое месячное денежное довольствие взяли для расчета;

учтены ли все причитающиеся ежемесячные составляющие;

получал ли он единовременное пособие при предыдущем увольнении.

Таким образом, «10 выплат при увольнении» — это не отдельная гарантированная всем военным сумма. 10 месячных обеспечений выходит в результате расчета 50% за каждый из 20 полных лет службы, но только при условии, что конкретное основание увольнения дает право именно на такую ​​выплату.

Нормативная база: Закон Украины № 2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», постановление КМУ № 460 и соответствующие ведомственные порядки.

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