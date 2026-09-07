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Кто и где может получить деньги на прохождение отопительного сезона (разъяснение Корецкого)

Личные финансы
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Кто и где может получить деньги на прохождение отопительного сезона (разъяснение Корецкого)
Кто и где может получить деньги на прохождение отопительного сезона (разъяснение Корецкого)
Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона.
Об этом напомнил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Это поддержка для украинцев, которые наиболее в ней нуждаются:

  • люди с инвалидностью,
  • одинокие пенсионеры,
  • внутренне перемещенные лица,
  • получатели жилищных субсидий,
  • многодетные и приемные семьи, одинокие матери,
  • семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи.
Для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики.

Где подать заявление и где получить деньги

Заявление можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦПАУ или местные власти.
Выплату можно будет получить на банковский счет или через Укрпочту.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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