Кто и где может получить деньги на прохождение отопительного сезона (разъяснение Корецкого)

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Это поддержка для украинцев, которые наиболее в ней нуждаются:
- люди с инвалидностью,
- одинокие пенсионеры,
- внутренне перемещенные лица,
- получатели жилищных субсидий,
- многодетные и приемные семьи, одинокие матери,
- семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи.
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