Кто и где может получить деньги на прохождение отопительного сезона (разъяснение Корецкого) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Кто и где может получить деньги на прохождение отопительного сезона (разъяснение Корецкого)

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона.

Об этом напомнил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Это поддержка для украинцев, которые наиболее в ней нуждаются:

люди с инвалидностью,

одинокие пенсионеры,

внутренне перемещенные лица,

получатели жилищных субсидий,

многодетные и приемные семьи, одинокие матери,

семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики.

Где подать заявление и где получить деньги

Заявление можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦПАУ или местные власти.

Выплату можно будет получить на банковский счет или через Укрпочту.

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