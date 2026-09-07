Украинцы продолжают уезжать за границу, но меньшими темпами Сегодня 16:28 — Личные финансы

Продолжается адаптация украинцев за границей

Выезд украинцев за границу продолжается, но меньшими темпами, чем в прошлом году.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, в январе-июле 2026 года из Украины выехало на 223 тыс. больше граждан Украины, чем въехало. Это на 6,7% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.

В то же время, важно учитывать сезонность, отмечают в Нацбанке, значительная часть украинцев выезжает за границу в летние отпуска, причем пик выездов приходится на июнь, а возвращений — на июль-август.

Значительная часть украинцев уезжает за границу в летние отпуска, bank.gov.ua

Также отмечается, что идет адаптация украинцев за границей: почти половина опрошенных ООН, или 47%, уже полностью или преимущественно обеспечили свои потребности.

Доля тех, кто планирует вернуться в случае войны, составляет почти половину — 49%. Это меньше, чем в 2024 (61%) и 2022 (83%).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что количество украинских беженцев в мире (за исключением рф) по состоянию на 30 апреля 2026 года составило 5,762 млн человек, из которых 5,213 млн зафиксировано в Европе и 0,549 млн — за ее пределами. Среди регионов Украины больше всего населения выехало из Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой области и Киева.

Больше всего украинских беженцев остается в:

Германии (1,28 млн человек);

Польше (987 тыс.);

Чехии (384,7 тыс.);

Испании (263,8 тыс.);

Великобритании (263,8 тыс.);

Румынии (208,3 тыс.).

В рамках спецпроекта «Финансовая опора» Finance.ua нашел ответ на вопрос: «Какие актуальные программы, возможности и ограничения существуют по состоянию на лето 2026 года для украинцев в Польше, Германии, Чехии, Испании и других странах ЕС?». Читайте и давайте на ознакомление родственникам, друзьям, знакомым.

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