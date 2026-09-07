Украинцы продолжают уезжать за границу, но меньшими темпами

Выезд украинцев за границу продолжается, но меньшими темпами, чем в прошлом году.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
По данным Государственной пограничной службы Украины, в январе-июле 2026 года из Украины выехало на 223 тыс. больше граждан Украины, чем въехало. Это на 6,7% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.
В то же время, важно учитывать сезонность, отмечают в Нацбанке, значительная часть украинцев выезжает за границу в летние отпуска, причем пик выездов приходится на июнь, а возвращений — на июль-август.
Также отмечается, что идет адаптация украинцев за границей: почти половина опрошенных ООН, или 47%, уже полностью или преимущественно обеспечили свои потребности.
Доля тех, кто планирует вернуться в случае войны, составляет почти половину — 49%. Это меньше, чем в 2024 (61%) и 2022 (83%).
Напомним, ранее Finance.ua писал, что количество украинских беженцев в мире (за исключением рф) по состоянию на 30 апреля 2026 года составило 5,762 млн человек, из которых 5,213 млн зафиксировано в Европе и 0,549 млн — за ее пределами. Среди регионов Украины больше всего населения выехало из Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой области и Киева.
Больше всего украинских беженцев остается в:
Германии (1,28 млн человек);
Польше (987 тыс.);
Чехии (384,7 тыс.);
Испании (263,8 тыс.);
Великобритании (263,8 тыс.);
Румынии (208,3 тыс.).
В рамках спецпроекта «Финансовая опора» Finance.ua нашел ответ на вопрос: «Какие актуальные программы, возможности и ограничения существуют по состоянию на лето 2026 года для украинцев в Польше, Германии, Чехии, Испании и других странах ЕС?». Читайте и давайте на ознакомление родственникам, друзьям, знакомым.