МВД готовит детальный цифровой учет водителей: какие данные будут собирать Сегодня 10:33 — Технологии&Авто

Новое Положение не вводит для водителей нового экзамена

Министерство внутренних дел утвердило Положение о Едином государственном реестре МВД, которое определяет перечень данных о водителях, удостоверениях, экзаменах, медицинских документах и ​​праве управления, которые будут храниться в электронной системе. Информацию об обучении в автошколе также будут связывать с данными о сдаче экзаменов.

Об этом сообщает Motor Media Review. Приказ МВД был зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 августа. Он еще не вступил в силу и начнет действовать в день официального опубликования.

В реестре будут храниться персональные данные водителей, информация о выданных, обмененных, утраченных или похищенных удостоверениях, результатах теоретических и практических экзаменов, медицинские документы, а также сведения о временном изъятии удостоверения и лишении права управления.

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Какие данные об автошколах попадут в реестр

В реестре будут фиксировать деятельность автошкол. В систему будут вносить данные о заведении, его руководителях и специалистах, филиале, материально-технической базе, учебных автомобилях, помещениях, площадках, учебных группах и слушателях.

Также будут хранить информацию о графике и продолжительности занятий, результатах обучения, свидетельствах, аттестации специалистов и аккредитации.

Как водители будут получать данные из реестра

Единый государственный реестр МВД сможет обмениваться информацией с другими государственными системами через «Трембиту» и центральную подсистему ЕИС МВД.

Водители смогут получать свои данные в электронном виде через электронный кабинет. Выписка будет формироваться автоматически и будет иметь реестровый номер и уникальный электронный идентификатор.

Персональная информация при этом не станет общедоступной: у водителя будет доступ к своим данным, а государственные органы и другие уполномоченные пользователи будут получать информацию в пределах своих полномочий. Каждое изменение данных будет фиксироваться в журнале аудита.

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Новое Положение не вводит для водителей нового экзамена или дополнительной платы, а главное изменение состоит в переходе к более детальному цифровому учету.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине изменили правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь после окончания двухлетнего срока первого удостоверения водители будут получать документы с разным сроком действия в зависимости от категории транспортного средства. Срок действия зависит от открытой категории транспортного средства:

15 лет для водителей мопедов, мотоциклов и легковушек (А1, А, В, В1, ВЕ)

для водителей мопедов, мотоциклов и легковушек (А1, А, В, В1, ВЕ) 5 лет для грузовиков, автобусов, спецтранспорта (С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

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