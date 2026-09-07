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Google запускает новые разговорные функции в Gmail, Keep и Docs

Технологии&Авто
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Google запускает новые возможности в Gmail, Docs и Keep
Google запускает новые возможности в Gmail, Docs и Keep
Google запускает новые возможности в Gmail, Docs и Keep, благодаря которым пользователи смогут производить поиск в почтовом ящике, упорядочивать мысли в заметках или проводить мозговой штурм в режиме разговора.

Разговорный поиск в Gmail

Для Gmail компания запустила разговорный поиск. Благодаря обычному языку пользователи смогут находить информацию, просто спрашивая что-то типа «Какой номер выхода на посадку моего рейса?». Gmail Live просканирует все письма и предоставит необходимый ответ.

Разговорный режим в Google Docs

Разговорная функция Google Docs позволяет общаться с новым документом в режиме реального времени с помощью Docs Live.
Как заявляет Google, новая опция выступит партнером по мыслям и соавтором, помогая быстрее создать первый черновик.
Пользователям будет достаточно просто говорить, а Docs Live займется составлением мнений, структурированием документа, а также сможет подтянуть необходимую информацию непосредственно из Gmail, Drive, Chat или сети.

Голосовой режим в Google Keep

У Keep появится голосовой режим, который позволит диктовать идеи, а ИИ будет превращать их в структурированные заметки и списки. Пользователю не нужно будет ничего вводить вручную.
Новые функции будут доступны на этой неделе в Gmail и Keep для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra, а также в Docs для подписчиков Pro и Ultra. Скоро они появятся и для бизнес-клиентов Google Workspace.
По материалам:
mezha.media
GoogleИИТехнологии
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