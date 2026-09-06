Лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году
Лидеры рейтинга
- Лучший ультрафлагман Xiaomi — Xiaomi 17 Ultra. На фоне конкурентов он отличается системой камер с акцентом на оптику. Главная фишка — 200-Мп телеобъектив Leica с оптическим механическим зумом 75−100 мм. Кроме того, устройство получило 50-Мп основную камеру с 1-дюймовым сенсором и 6,9-дюймовый HyperRGB OLED-экран с частотой 1−120 Гц и яркостью до 3500 нит — лучшее решение в своем классе.
- Лучшая альтернатива флагману — Xiaomi 17T. Смартфон предлагает ряд характеристик старших моделей, но стоит подешевле: 120-герцовый AMOLED-дисплей размером 6,59 дюйма с разрешением 1,5K, мощный процессор Dimensity 8500 Ultra и аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Он идеально подходит для мультизадачности и игр.
- Лучший смартфон Xiaomi среднего класса — Redmi Note 17 Pro. Эксперты издания уверяют, что «Прошка» отлично подойдет всем, кто хочет получить отличный экран, надежную камеру и большую автономность за доступную цену. Также заявлена защита по стандартам IP66 и IP68 и шесть лет обновления безопасности.
- Лучший вариант до 300 долларов — Redmi 17 5G. Главным преимуществом модели стал огромный кремний-углеродный аккумулятор на 7500 мАч. По заявлению Xiaomi, его хватает на 30 часов воспроизведения видео. Redmi 17 базируется на чипе Snapdragon 4 Gen 5, мощности которого достаточно даже для ресурсоемких игр.
- Лучший вариант до $150 — Redmi 15C. Это базовая модель с 6,9-дюймовым HD+ LCD-дисплеем и частотой обновления 120 Гц. К тому же устройство достойно держит заряд благодаря аккумулятору на 6000 мАч и оснащено 3,5-мм мини-джеком.
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