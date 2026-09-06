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Dyson представила зубную щетку нового поколения (фото, видео)

Технологии&Авто
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Dyson представила зубную щетку нового поколения (фото, видео)
Dyson представила зубную щетку нового поколения (фото, видео)
Dyson представила зубную щетку CameraJet стоимостью $499, сочетающую встроенную камеру, искусственный интеллект и систему точечной очистки. Компания позиционирует ее как следующий шаг в развитии умных зубных щеток, уже несколько лет предлагающих Oral-B, Philips и другие производители.
Главная особенность CameraJet — камера, которая в реальном времени сканирует полость рта и помогает обнаруживать промежутки между зубами. Там сначала накапливается налет, который впоследствии может затвердеть.
После обнаружения проблемного участка щетка направляет на нее точную струю жидкости для полоскания рта. По словам Dyson, это позволяет лучше очищать труднодоступные места.
Dyson представила зубную щетку CameraJet
Dyson представила зубную щетку CameraJet
Камера имеет макрообъектив с разрешением 100 000 пикселей и способна производить 28 изображений в секунду.
Система использует алгоритмы машинного обучения, обученные почти 470 000 стоматологических изображениях.
Щетка также подключается к приложению MyDyson, где пользователь может видеть процесс чистки в реальном времени, получать подсказки, просматривать карту охвата зубов и персональные рекомендации.
Dyson представила зубную щетку CameraJet
Dyson представила зубную щетку CameraJet
CameraJet получила насадку с жесткой и мягкой щетиной, предназначенной для удаления пятен и очистки вдоль линии десен.
Она совершает колебательные движения, чтобы добраться до труднодоступных участков. Пользователь может выбрать разную интенсивность чистки, а тактильные оповещения предупредят о чрезмерном давлении.
Dyson представила зубную щетку CameraJet
Dyson представила зубную щетку CameraJet
Dyson советует чистить зубы в течение трех минут. Одного заряда аккумулятора хватает на 7−10 дней.
Dyson представила зубную щетку CameraJet
Dyson представила зубную щетку CameraJet
Компания работала над CameraJet шесть лет и теперь рассматривает уход за полостью рта как новое большое направление бизнеса.
В будущем Dyson планирует выпускать и другие продукты, в том числе зубную пасту без пенообразования.
По материалам:
mezha.media
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