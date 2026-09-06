5 приборов, которые нельзя оставлять включенными на ночь 06.09.2026, 00:18 — Технологии&Авто

Какие устройства в доме следует отключать от сети на ночь, Фото: magnific

Специалисты советуют отключать бытовую технику и электронику на ночь. Основной причиной такой меры предосторожности является пожарная безопасность. Но это также сокращает потребление электроэнергии за счет отключения «вампирской» электроэнергии — потребляемого электроникой электричества даже в нерабочем состоянии.

Специалисты рассказали сайту Good Housekeeping , какие устройства в доме следует отключать от сети в конце каждого дня.

Обогреватели

В преддверии холодных ночей важно помнить, что обогреватели следует включать только тогда, когда кто-то находится в комнате и при этом бодрствует. Но недостаточно просто выключить обогреватель перед сном.

«В инструкциях по технике безопасности обычно указывается, что обогреватели с вилкой и шнуром следует отключать от сети, когда они не используются или когда вы покидаете помещение или непосредственно прилегающую к обогревателю зону на длительное время», — сказал Джоэл Хок, инженер компании UL Solutions.

Это связано с тем, что короткое замыкание, скачок напряжения или другая механическая неисправность могут привести к возгоранию в вилке или в самом устройстве.

Зарядное устройство для аккумуляторов

Литий-ионные батареи, используемые для питания электровелосипедов, беспроводных инструментов, стали одной из главных причин пожаров в домах.

Многие из этих пожаров начинаются, когда батареи остаются заряженными в зарядном устройстве, подключенном к сети.

Это может привести к нагреву батареи до состояния возгорания, поэтому крайне важно отключать зарядные устройства от сети, как только батарея полностью зарядится.

Кухонная техника

Лучше всего отключать от сети мелкую кухонную технику, когда она не используется. Это особенно касается приборов, выделяющих тепло, в том числе аэрогрилей, тостеров и кофеварок.

Следите за чистотой кухонной техники на столешнице, поскольку скопление жира или крошек увеличивает риск возгорания и задымления.

Игровые приставки

Сообщений о возгорании Xbox и Nintendo Switch не очень много, но игровые приставки являются одним из главных источников «энергии-вампира» в доме, поэтому отключение их от сети может сэкономить значительные средства.

Если консоль является частью большей домашней развлекательной системы, включающей телевизор и колонки, специалисты рекомендуют подключать все устройства к сетевому фильтру с защитой от перенапряжения, чтобы можно было выключить все устройства одновременно.

Фены

Если вы принимаете душ перед сном, скорее всего, вы иногда сушите волосы и вечером.

Учитывая сильный нагрев, который создают фены и другие приборы для укладки волос, они входят в список устройств, которые следует отключать от сети, когда они не используются.

УНІАН По материалам:

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