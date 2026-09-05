В МВД напомнили, какие услуги водители могут получить онлайн

Водителям не обязательно ехать в сервисный центр МВД, ведь большинство услуг можно оформить дистанционно через Кабинет водителя или приложение «Дія». Специалисты призывают пользоваться онлайн-сервисами, особенно в условиях воздушных тревог и рисков безопасности.
Какие услуги сервисных центров МВД доступны онлайн
Через цифровые сервисы водители могут обменять или восстановить водительские права, в том числе в случае его потери, повреждения или изменения персональных данных. Готовое удостоверение можно получить по почте.
Онлайн также можно восстановить или заменить свидетельство о регистрации транспортного средства, если оно было потеряно, повреждено или изменился номерной знак.
Покупку и продажу транспортного средства между физическими лицами можно оформить дистанционно.
Владелец может дистанционно назначить или отменить надлежащего пользователя авто. В таком случае штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные автоматически, будут приходить непосредственно водителю, находившемуся за рулем, а не владельцу авто.
Также через онлайн-сервис можно забронировать номерной знак или заказать индивидуальные номерные знаки.
Специалисты напоминают, что для авторизации и подписания документов онлайн необходимо иметь электронную цифровую подпись или активированное Дія.Підпис. Это поможет подтвердить личность и подписать необходимые документы в электронном виде.
Кроме того, на сайте Главного сервисного центра МВД можно дистанционно проверить документы (удостоверение водителя, свидетельство о регистрации ТС, протокол обязательного технического контроля), а также при необходимости подать электронное обращение.