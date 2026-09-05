ТОП-10 авто с наилучшим интерьером Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Водитель в авто, Фото: magnific

Интерьер автомобиля может как сделать каждую поездку приятной, так и напрочь ее испортить. И новый опрос автовладельцев Driver Power решил определить машины, в салоне которых водители чувствовали себя лучше.

О топовой десятке списка, вышедшем в результате, рассказало издание CarWOW.

В исследовании приняли участие более 100 тысяч британских автомобилистов. По их отзывам и был составлен этот рейтинг комфортности автомобилей. Они расположены в списке от 1 до 10 мест.

Hyundai Tucson

Первое место получил Hyundai Tucson. Этот семейный автомобиль имеет отличное качество отделки салона, уже в базовой комплектации оснащен цифровой панелью и большим экраном мультимедиа, а также предлагает огромный багажник.

Правда, задние сиденья здесь не самой удобной формы, а подвеска кажется немного жестковатой.

Hyundai Tucson

Владельцы остались в восторге именно от интерьера. Один из них отметил, что автомобиль «очень хорошо оснащен и комфортный», а другой описал его как «крайне удобный, с четкой приборной панелью и всеми привычными опциями уже в базе».

Еще один опрошенный добавил, что ему очень нравится «вид и ощущения от машины».

Vauxhall Grandland

Вторую строчку занял Vauxhall Grandland, и все благодаря своему удобному семейному салону.

Внутри полно места — как на передних, так и на задних сиденьях. Его багажник немного больше, чем обычно в этом классе, а продуманные места для мелочей, в том числе вместительные отделения и регулируемые подстаканники, добавляют практичности на ежедневно.

Vauxhall Grandland

Владельцы также положительно отзываются о салоне Grandland. Один из них похвалил его за «комфорт, подогрев сидений и руля, огромный багажник и действительно удобный задний ряд».

Другой заметил: «Машина удовлетворяет всем потребностям — она просторная, уютная и практичная, а благодаря темной крыше выглядит солидно и обеспечивает удобную посадку за рулем».

Vauxhall Frontera

Тройку лидеров замыкает Vauxhall Frontera. Кроссовер с гигантским салоном, едет мягко. Впрочем, сзади несколько недостает мест для хранения вещей, при том что конкуренты стоят дешевле.

Vauxhall Frontera

Владельцам салон Frontera пришелся по душе. Один из участников опроса похвалил его «общий стиль», а другой отметил «габариты и комфорт, хорошую емкость для багажа, грамотно распланированную панель и простые в управлении кнопки».

MG HS

MG HS — это практичный семейный кроссовер с вместительным багажником, просторным задним рядом и отличным соотношением цены и качества.

С другой стороны, из-за его габаритов бывает труднее парковаться на тесных площадках, а некоторые конкуренты предлагают более изысканный салон и мягче ход.

MG HS

«Я в восторге от качества сборки», — поделился один из владельцев MG HS. Другой описал его как «стильный, легкий в управлении, он прекрасно держит дорогу и имеет кучу помощников и технологий».

Ford Kuga

Следующим в списке идет Ford Kuga. Этот практичный семейный кроссовер дарит приятные ощущения от вождения, имеет адекватный ценник и обильное базовое оснащение.

Впрочем, у некоторых соперников салон украшен богаче, при этом у модели багажник несколько меньше, чем у главных конкурентов.

Ford Kuga

Это не помешало автовладельцам высоко оценить интерьер Kuga в опросе.

Один из корреспондентов отметил «высокий потолок, комфортную высоту посадки и пространство в кабине», а другой написал, что в нем «очень приятно просто находиться».

Также модель отметили за отличную аудиосистему и хорошую комплектацию.

Peugeot 3008

Еще один семейный кроссовер получил высокие баллы за свой салон. Peugeot 3008 отличается эффектным дизайном, экономичными гибридными двигателями и качественной отделкой.

Однако задние сиденья кажутся немного тесноватыми, а мультимедийная система бывает не самой удобной в использовании.

Peugeot 3008

Водителей особенно поразил дизайн, простор и удобство 3008-го. Один из владельцев отметил «общий дизайн и пространство как для машины таких размеров», а другой добавил, что она «чрезвычайно комфортна для долгих поездок и очень просторна, а кокпит обустроен просто фантастически — все под рукой».

Peugeot 5008

Peugeot 5008 — это симпатичный семиместный автомобиль, выделяющийся своей практичностью.

Просторный салон, сдвижные сиденья второго ряда и множество хитрых ниш позволяют легко подстроить его под пассажиров или багаж.

А багажник на 348 литров даже с разложенными тремя рядами делает его идеальным для активной семейной жизни.

Peugeot 5008

Владельцы особенно хвалят салон модели. Один из них отозвался так: «удивительный интерьером в машине, управлять которой — одно удовольствие», а другой отметил, что она «очень удобна и имеет полно места».

Универсальность тоже отметили: «Авто очень просторное и оставляет приличное место для вещей, даже когда заняты все сиденья».

Volvo XC40

В список попал и Volvo XC40. Этот изысканный кроссовер мягко преодолевает дороги и предлагает немало места для пассажиров.

Однако дизайн его салона уже начинает немного устаревать, экран мультимедиа иногда заставляет путаться в меню, а отдельные комплектации не оправдывают надежды.

Volvo XC40

Несмотря на это, водители высоко оценили салон XC40. Один из корреспондентов похвалил «прекрасные сиденья с подогревом вместе со всеми системами безопасности», а другой описал его кратко: «Прекрасный, просторный и очень комфортный».

Peugeot 308

Этот хэтчбэк считается одним из самых привлекательных в своем классе. И он поражает комфортом во время продолжительных поездок.

Впрочем, автоматическая коробка иногда работает с небольшой задержкой, а базовые версии могут оказаться дорогими.

Peugeot 308

Владельцы остались под впечатлением от авто в целом, отметив его «стиль, салон, уютную кабину, классные технологии и удобную посадку». Другой водитель похвалил «хорошее оформление как внутри, так и снаружи, а также стиль и комфорт».

Tesla Model 3

И, наконец, Tesla Model 3. Этот электрический седан — комфортный выбор с большим запасом места для ног сзади и просторным минималистичным салоном.

Только учтите: если ищете максимальный уют, лучше выбирать версию Premium, у нее более плавная подвеска, чем у базовой модели.

Tesla Model 3

Водители не поскупились на комплименты для Model 3, особенно для ее салона.

Один из владельцев выделил «технологии, развлекательную систему, удобные кресла, панорамную стеклянную крышу и общую интеграцию гаджетов».

Другой заметил: «Езда может быть не только практичной, но и веселой, и это прекрасно чувствуется из-за управляемости и доступных развлечений. Звук и системы безопасности великолепные, я чувствую себя безопасно и уютно.

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