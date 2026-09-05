Какие устройства Apple не представит на презентации в сентябре 05.09.2026, 01:09 — Технологии&Авто

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Сентябрьская презентация Apple обещает несколько великих премьер, но далеко не все ожидаемые устройства появятся на сцене. Часть новинок компания, по слухам, готовит на конец года или 2027 год.

Об этом пишет Macrumors.

Какие устройства Apple оставит за пределами сентябрьской презентации

Ежегодная осенняя презентация Apple состоится 9 сентября 2026 года. Как ожидается, компания покажет iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, первый сложный iPhone, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и, возможно, новые AirPods.

Однако в этом году список ожидаемых продуктов окажется необычным.

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По данным MacRumors, Apple может сознательно оставить ряд устройств вне главного сентябрьского события, чтобы сосредоточить внимание на флагманских смартфонах и новых часах.

Самым заметным отсутствием станет обычный iPhone 18. Вместе с ним в сентябре, вероятно, не будет и второго поколения iPhone Air.

Обычный iPhone 18 придется ждать до весны

Apple, по слухам, в этом году меняет традиционный график выпуска iPhone. Вместо одновременного представления всей линейки, компания может разделить запуск на два этапа.

В сентябре основное внимание будет уделено более дорогим моделям Pro и сложному iPhone. Обычный iPhone 18, по всей вероятности, дебютирует лишь весной 2027 года.

При этом смартфон может получить несколько заметных обновлений. Среди возможных изменений — новый процессор A20, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу.

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Что касается оперативной памяти, информация пока противоречива. Аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует 9 ГБ оперативной памяти, в то время как Джефф Пу ожидает уже 12 ГБ.

Эта разница может иметь практическое значение. Если Apple действительно ограничится 9 ГБ, iPhone 18 по предварительным данным не сможет поддерживать все функции Apple Intelligence.

Также все модели iPhone 18 могут получить новую фронтальную камеру на 24 МП вместо нынешних 18 МП. Кроме того, Apple якобы работает над более ярким дисплеем и уменьшением Dynamic Island.

То есть отсутствие обычного iPhone 18 на сентябрьской презентации не означает, что модель будет второстепенной. Напротив, компания может готовить для нее несколько существенных изменений, но представит их позже.

Что произойдет с iPhone Air

Второе поколение iPhone Air также не ожидается 9 сентября. Первая модель iPhone Air вышла в сентябре 2025 года вместе с серией iPhone 17. Однако, по данным MacRumors, продажи оказались слабее, чем ожидала Apple.

Несмотря на это компания якобы не отказалась от самой концепции. Новый iPhone Air все еще находится в разработке, но его релиз может быть перенесен на весну 2027 года. Ожидается, что он выйдет примерно одновременно с iPhone 18 и iPhone 18e.

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Одним из главных изменений может стать камера. Apple якобы планирует установить второй объектив, чтобы сделать смартфон более привлекательным для покупателей и лучше обосновать стартовую цену в 999 долларов.

Также компания хочет увеличить время автономной работы. Это можно сделать либо благодаря большей батарее, либо из-за повышения энергоэффективности компонентов.

Увеличить аккумулятор может быть сложно из-за тонкого корпуса устройства. В то же время, новый A20 Pro, который также должен перейти на 2-нанометровый процесс, потенциально может обеспечить лучшую энергоэффективность без физического увеличения батареи.

Apple Watch SE 4 тоже не будет

Еще одним устройством, которое вряд ли появится в сентябре, станет Apple Watch SE 4.

Нынешняя модель Apple Watch SE 3 остается самыми доступными умными часами Apple.

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Компания представила ее в сентябре 2025 года, поэтому нового поколения в 2026 году, по имеющимся данным, не ожидается. При этом Apple пока не сообщала, когда именно может получиться следующая доступная модель.

Почему Apple не покажет новые Mac

Сентябрьская презентация вряд ли станет местом для новых компьютеров Mac. Apple, по слухам, готовит обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M 6 на конец 2026 года. Кроме того, компания работает над более масштабным обновлением профессиональных ноутбуков.

Предстоящие 14- и 16-дюймовые MacBook Pro могут получить OLED-дисплей, сенсорный экран, Dynamic Island и более тонкий корпус. Эти модели могут перейти на чипы M 5 Pro и M 5 Max. Одно из неофициальных названий устройства — MacBook Ultra.

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Apple параллельно готовит обновленный iMac. Вероятно, речь идет о 24-дюймовой модели с новым чипом M 6 и новыми цветовыми вариантами. Она должна заменить нынешний iMac M 4 , представленный в октябре 2024 года.

Однако появление любого Mac 9 сентября маловероятно. Apple традиционно использует осеннюю презентацию для iPhone и Apple Watch, тогда как новые компьютеры компания часто представляет отдельно в октябре — или выпускает через пресс-релиз без масштабной презентации.

Какие новинки все еще могут появиться осенью

Есть и несколько устройств, ситуация вокруг них не столь однозначна. Apple, по слухам, может выпустить их до конца 2026 года, но не обязательно покажет именно на мероприятии 9 сентября.

Среди потенциальных кандидатов:

iPad mini нового поколения;

Apple TV;

HomePod mini;

новый домашний хаб Apple.

Компания может представить часть этих продуктов отдельно — например, через пресс-релиз в октябре или ноябре.

Такой подход позволил бы Apple не отвлекать внимание от главных сентябрьских премьер. Нынешнее мероприятие и так должно быть насыщенным: помимо iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, ожидается первый сложный iPhone, новые Apple Watch и, возможно, AirPods 5.

Особого внимания заслуживает именно складной iPhone, поскольку это будет новый для Apple формат смартфона. По предварительным утечкам, он может получить название iPhone Ultra.

Таким образом, отсутствие части устройств 9 сентября не означает, что Apple отказалась от них. Скорее, компания распределяет свои релизы в течение года, оставляя сентябрьскую сцену для важнейших продуктов.

Телеканал 24 По материалам:

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