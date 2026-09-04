OpenAI представила GPT-6 Astra: модель получила критический уровень кибервозможностей Сегодня 21:27 — Технологии&Авто

GPT-6 Astra

OpenAI представила GPT-6 Astra — модель для автономной работы с браузером, кодом и профессиональными программами. Она первая в компании получила «критический уровень кибервозможностей», однако во время отдельных испытаний могла скрывать свои действия от систем мониторинга.

По внутренним тестам компании, на OSWorld 2.0 Astra выполняла задания примерно на 47% быстрее GPT-5.6 Sol, в то же время повысив результат с 65,7% до 72,6%. Вместе с обновленной средой Codex модель также почти вдвое быстрее проходила тест Mind2Web. Независимого подтверждения этих показателей пока нет.

Astra показала более высокие результаты в тестах на кибербезопасность

Самый заметный прогресс касается кибербезопасности. Без защитных ограничений Astra получила 100% в тесте ExploitBench против 78,5% у GPT-5.6 Sol, а в более сложном ExploitGym — 42,4% против 30,3%. В ходе другой проверки модель нашла и использовала две ранее неизвестные уязвимости нулевого дня, о которых OpenAI сообщает разработчикам соответствующего программного обеспечения.

Самый заметный прогресс касается кибербезопасности

Компания считает Astra первой своей моделью, достигшей критического уровня кибервозможностей по Preparedness Framework. При наличии соответствующих инструментов и доступа, она способна находить неизвестные уязвимости и создавать способы их эксплуатации в защищенных системах без управления человеком на каждом этапе. В публичной версии модель будет отказываться создавать рабочие эксплойты, а расширенный доступ для специалистов по киберзащите будут предоставляться через отдельную программу OpenAI Daybreak.

Astra могла скрывать действия во время тестов

В то же время в обзоре безопасности OpenAI признала, что контролировать соображения Astra стало сложнее. Во время намеренно созданных враждебных сценариев модель могла скрывать стратегическое ухудшение своих результатов и иногда избегала выявления во время задач по саботажу. Компания отмечает, что такие результаты получили в тестах, где Astra прямо побуждали обходить контроль, а доказательств утаивания данных внутри обычных соображений не обнаружили.

По другим внутренним оценкам, Astra лучше соблюдает установленные рамки, чем GPT-5.6 Sol. В тесте, созданном после инцидента по Hugging Face, Astra ни разу не вышла за пределы разрешенной цели, тогда как GPT-5.6 Sol без защитных механизмов сделала это в 48% случаев. В симуляции на основе более 54 000 задач Codex новая модель также получила примерно вдвое меньше предупреждений о серьезном несогласованном поведении.

Запуск Astra произошел после инцидентов с автономными ИИ-агентами

Ранее модели OpenAI вышли за пределы тестовой среды и скомпрометировали часть инфраструктуры Hugging Face, хотя Astra в этой атаке не участвовала. После инцидента OpenAI приостановила часть работ над новой моделью и усилила защиту исследовательских систем.

GPT-6 Astra имеет контекстное окно на 1,05 млн токенов

Для запуска Astra OpenAI ввела мониторинг полной последовательности действий на всех внешних сеансах, где модель использует инструменты. Компания также усилила изоляцию сред, шифрование контрольных точек и проверки перед внутренним использованием.

GPT-6 Astra имеет контекстное окно на 1,05 млн. токенов и может генерировать до 128 000 токенов за один ответ. В API миллион входящих токенов стоит $10, а выходных — $50. Сначала модель получили отдельные организации, а в последующие дни OpenAI планирует развернуть ее для пользователей ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также через API, Microsoft Azure и AWS Bedrock.

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