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Photoshop, Illustrator и Premiere теперь в Slack: Adobe добавила более 70 инструментов

Технологии&Авто
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Adobe добавила к Slack инструменты из своих самых известных программ
Adobe добавила к Slack инструменты из своих самых известных программ
Adobe интегрировала более 70 своих профессиональных инструментов непосредственно в приложение Slack.
Об этом пишет Engadget.

Как работает интеграция

Adobe добавила к Slack инструменты из своих самых известных программ, среди которых Photoshop, Illustrator, Premiere, Acrobat, Lightroom, InDesign, Express, а также генеративный ИИ Adobe Firefly. Похожую фичу ранее представили в виде плагина для ChatGPT, работающего по схожему принципу.
Всё взаимодействие происходит через обычное общение с чат-ботом Slackbot. Вы пишете текстовый запрос, а чат-бот самостоятельно анализирует задачи и запускает нужный инструмент от Adobe в фоновом режиме. Для работы бот может брать информацию и файлы непосредственно из чатов, документов внутри Slack, а также из вашего облака Adobe Creative Cloud.
Теперь в мессенджере можно автоматически преобразовывать электронные таблицы в график, создавать маркетинговые материалы или посты для соцсетей с помощью шаблонов, а также запускать массовое редактирование большого количества изображений.

Кто может пользоваться

Интеграция уже доступна на компьютерах, мобильных приложениях и веб-версии Slack. Она открыта для пользователей корпоративных тарифов Slack Business+ и Enterprise+.
Иметь аккаунт Adobe не обязательно — базовые функции будут работать и без него, однако наличие профиля Adobe разблокирует полный доступ ко всем возможностям инструментов.
По материалам:
vctr.media
Технологии
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