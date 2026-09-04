Photoshop, Illustrator и Premiere теперь в Slack: Adobe добавила более 70 инструментов 04.09.2026, 02:22 — Технологии&Авто

Adobe добавила к Slack инструменты из своих самых известных программ

Adobe интегрировала более 70 своих профессиональных инструментов непосредственно в приложение Slack.

Об этом пишет Engadget.

Как работает интеграция

Adobe добавила к Slack инструменты из своих самых известных программ, среди которых Photoshop, Illustrator, Premiere, Acrobat, Lightroom, InDesign, Express, а также генеративный ИИ Adobe Firefly. Похожую фичу ранее представили в виде плагина для ChatGPT, работающего по схожему принципу.

Всё взаимодействие происходит через обычное общение с чат-ботом Slackbot. Вы пишете текстовый запрос, а чат-бот самостоятельно анализирует задачи и запускает нужный инструмент от Adobe в фоновом режиме. Для работы бот может брать информацию и файлы непосредственно из чатов, документов внутри Slack, а также из вашего облака Adobe Creative Cloud.

Теперь в мессенджере можно автоматически преобразовывать электронные таблицы в график, создавать маркетинговые материалы или посты для соцсетей с помощью шаблонов, а также запускать массовое редактирование большого количества изображений.

Кто может пользоваться

Интеграция уже доступна на компьютерах, мобильных приложениях и веб-версии Slack. Она открыта для пользователей корпоративных тарифов Slack Business+ и Enterprise+.

Иметь аккаунт Adobe не обязательно — базовые функции будут работать и без него, однако наличие профиля Adobe разблокирует полный доступ ко всем возможностям инструментов.

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