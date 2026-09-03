Механические коробки возвращаются в суперкары Сегодня 04:38 — Технологии&Авто

Механические коробки возвращаются в суперкары

Механические коробки передач, которые еще несколько лет назад считали технологией, обреченной на исчезновение из мира дорогих спортивных автомобилей, неожиданно начинают возвращаться.

Одни производители уже готовят новые модели с тремя педалями, другие лишь изучают спрос, в то время как часть компаний считает классическую «механику» неуместной для современных гибридных гиперкаров, пишет gdesobiraut

Одной из главных автомобильных тем Monterey Car Week 2026 стало именно возрождение механических трансмиссий. Porsche подтвердила планы расширить количество моделей с ручным переключением передач, McLaren продемонстрировала концепт с классической механической коробкой, а руководитель Bugatti Мате Римац открыто заявил об интересе к гиперкару с V16 и «механикой».

Porsche не собирается отказываться от «механики»

Одной из немногих марок, которая фактически не прекращала предлагать механические коробки передач в спортивных автомобилях, остается Porsche.

Компания подтвердила, что шестиступенчатая механическая коробка снова станет доступна для Porsche 911 Carrera S в Северной Америке начиная со следующего года. Президент и генеральный директор Porsche Cars North America Тимо Райш заявил, что производитель намерен сохранять такие трансмиссии до тех пор, пока это позволит законодательство и спрос клиентов.

По его словам, Porsche видит достаточный интерес покупателей к ручному переключению передач и ожидает, что спрос может сохраняться даже в следующем десятилетии.

Для Porsche механическая трансмиссия постепенно превращается не в более дешевую альтернативу «автомата», а в отдельную характеристику автомобиля для водителей, которые хотят получить больше участия в процессе управления.

McLaren возвращает третью педаль

Еще более интересное заявление сделала McLaren. Британский производитель представил MCL 6GT — концептуальный автомобиль, который планируют довести до серийного производства.

Одной из его основных особенностей стала традиционная механическая коробка передач. Для современной McLaren это необычное решение, ведь серийные суперкары марки на протяжении многих лет использовали быстрые автоматизированные трансмиссии с двойным сцеплением.

Пока появление MCL 6GT не означает, что механические коробки в ближайшее время массово вернутся к стандартной линейке McLaren. Однако сама готовность компании выпустить подобный автомобиль демонстрирует изменение отношения производителей к запросам состоятельных автомобильных энтузиастов.

Ferrari выбрала иной путь

Ferrari также работает с идеей ручного переключения, но подошла к ней по другому.

В Ferrari 12 Cilindri Manuale используется система, имитирующая поведение классической механической коробки. Водитель получает педаль сцепления и обычный рычаг переключения, однако фактически они управляют трансмиссией с двойным сцеплением.

Подобный подход ранее использовал Koenigsegg в модели CC850. Такая конструкция позволяет совмещать ощущение от ручного переключения с современной электроникой и возможностью автоматической работы коробки.

Впрочем, среди поклонников классических спортивных автомобилей подобная имитация вызывает споры. Для части водителей механическая коробка должна быть полностью механической, а не воспроизводить ее алгоритм.

Spyker выступает за настоящую механическую коробку

По возвращении на автомобильный рынок Spyker также сделала ставку на традиционный подход.

Новый C8 Preliator XXV Coupe получил механическую коробку передач. Генеральный директор Spyker Виктор Мюллер объяснил решение тем, что автомобили такого типа покупают не по необходимости, а ради самого процесса управления.

По его мнению, ручное переключение позволяет водителю получить больше эмоций и лучше взаимодействовать с машиной.

Таким образом, механическая коробка становится все чаще не технологической необходимостью, а элементом эксклюзивности и эмоциональности автомобиля.

Aston Martin тоже рассматривает возвращение «механики»

Aston Martin пока не приняла окончательного решения. Компания рассматривает как полноценную механическую трансмиссию, так и систему, имитирующую ее работу.

Генеральный директор Aston Martin Адриан Холмарк объяснил, что основной проблемой является даже не создание самой коробки. Значительно сложнее интегрировать ее в современную электронную архитектуру автомобиля.

Новые модели оборудованы адаптивным круиз-контролем, системами предотвращения столкновений и другими электронными ассистентами. Их необходимо адаптировать под автомобиль с ручным сцеплением, а такая работа может оказаться дороже даже при разработке новой механической коробки.

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