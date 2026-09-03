Renault обновила недорогой электрический Scenic Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

Renault обновила недорогой электрический Scenic

Renault представила очередное обновление электрического кроссовера Scenic E-Tech Electric. Модель получила новые батареи, увеличенный запас хода, более быструю зарядку и расширенный набор цифровых функций. Максимальная дальность теперь достигает 642 км по циклу WLTP.

Главной технической новинкой стала базовая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 67 кВт·ч. Она обеспечивает до 467 км пробег без подзарядки, а максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током составляет 165 кВт. От 15 до 80% аккумулятор можно зарядить за 24 минуты — примерно на 25% быстрее, чем раньше.

Более дорогая версия получила модернизированную NMC-батарею емкостью 89 кВт·ч вместо предыдущей на 87 кВт·ч. Запас хода увеличился до 642 км WLTP, а подзарядка от 15 до 80% при пиковой мощности 150 кВт занимает 28 минут. Обе версии Scenic E-Tech теперь оснащаются передним электромотором мощностью 220 л.с.

Scenic также получил камеру контроля водителя, которая следит за признаками усталости и невнимательности. Если система обнаружит длительное бездействие человека, автомобиль способен самостоятельно замедлиться до полной остановки. Active Driver Assist лучше распознает окружающий транспорт, а функция временного смещения автомобиля в пределах полосы работает на скорости до 70 км/ч.

Внешние изменения ограничились глянцево-черными элементами бамперов, новыми 19- и 20-дюймовыми дисками и двумя дополнительными цветами кузова. Производство Scenic E-Tech Electric продолжится на заводе Renault во французском Дуэ. Версия с батареей 89 кВт·ч уже доступна для заказа во Франции от 38 750 евро с учетом предусмотренной производителем максимальной государственной поддержки, а модель с батареей 67 кВт·ч появится осенью 2026 года по цене от 31 750 евро на аналогичных условиях.

Ampercar По материалам:

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