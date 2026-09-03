Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1 Сегодня 01:48 — Технологии&Авто

Основная стоимость API не изменилась

Компания Anthropic представила модели Claude Fable 5.1 и Claude Mythos 5.1, ориентированные на программирование, длительные автономные задачи и научные исследования. По заявлениям разработчика, новые модели обеспечивают более высокую производительность, реже блокируют безопасные запросы, а затраты на работу ИИ-агентов могут снизиться до 45%.

Fable 5.1 и Mythos 5.1 построены на одной базовой модели, но имеют разные уровни защиты. Fable доступна широкому кругу пользователей, в то время как Mythos с менее строгими ограничениями предназначена для проверенных специалистов в области кибербезопасности и биологических исследований.

Что умеет Claude Fable 5.1

Claude Fable 5.1 рассчитана на задачи, которые могут длиться часами или днями и включать несколько приложений. Модель способна планировать работу, использовать инструменты, восстанавливаться после ошибок и самостоятельно проверять результат. Anthropic также заявляет об улучшении работы с кодом, документами, таблицами, диаграммами и изображениями.

По результатам внутренних тестов Anthropic, Fable 5.1 набрала 52,6% в научном тесте Terminal-Bench-Science 0.1 против 24,7% у Fable 5, 29% у Opus 5 и 22,4% у GPT-5.6 Sol. В тесте программирования Terminal-Bench 4.0 результат Fable 5.1 составил 55,8%, а Mythos 5.1 — 60,9%. Предыдущая Fable 5 получила 42%, Opus 5 — 52,3%, а GPT-5.6 Sol — 37,3%.

Результаты моделей в научных исследованиях

Компания также продемонстрировала возможности моделей в научных исследованиях. Mythos 5.1 создала структуры белков, которые связывались в десять раз эффективнее лучших работ по соответствующим конкурсам Adaptyv Bio. Почти половина предложенных моделью вариантов оказалась подходящей, в то время как типичный показатель в этой сфере составляет 10−15%.

Fable 5.1 научила нейросеть, создавшую новую карту высот для трети поверхности Венеры на основе радарных снимков миссии NASA Magellan. Она показывает детали размером 2−3 км вместо 10−20 км и, по оценке Anthropic, определяет высоту объектов на 25% точнее.

Mythos 5.1 также оптимизировала семь открытых моделей для биологических исследований, ускорив их работу на графических процессорах в 2,5 раза без изменения результатов. Расчетные затраты на обработку данных при этом снизились на 30−60%.

Какие ограничения будут действовать для моделей

В Fable 5.1 разрешили искать уязвимости в программном коде. Благодаря более точной защите пользователи Claude Code должны видеть примерно на 60% меньше его вмешательств по сравнению с Fable 5. В то же время запросы на тестирование систем из-за имитации атак, создания эксплойтов и поиска уязвимостей в двоичных файлах и в дальнейшем будут перенаправляться к моделям Opus.

Механизмы защиты в биологии теперь на 85% реже срабатывают на безопасные запросы по базовым медицинским и биологическим темам. Сложные запросы, связанные с разработками в области наук о жизни, по-прежнему будут обрабатывать модели Opus.

Сколько стоит использование Claude Fable 5.1

Основная стоимость API не изменилась: $10 за миллион входных и $50 за миллион выходных токенов. Вместо этого повторное использование уже обработанных данных из кэша подешевело на 75% - до $0,25 за миллион токенов. Anthropic оценивает, что благодаря этому типичные задачи будут стоить примерно на 25% дешевле, а сложные сценарии с активным использованием ИИ-агентов — до 45%.

Что предложат корпоративным клиентам

Для корпоративных клиентов компания Anthropic разработала систему Enterprise Frontier Safeguards. Она будет хранить данные в облачной инфраструктуре самого клиента, а не Anthropic, что обеспечит работу без передачи журналов запросов разработчику модели. Запуск системы будет проходить поэтапно с осени 2026 года. До этого времени соответствующие корпоративные клиенты смогут пользоваться Fable 5.1 без хранения данных.

Claude Fable 5.1 уже доступна на всех платформах Anthropic, а также через Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. В API модель имеет обозначение claude-fable-5−1.

Mythos 5.1 доступна только отдельным организациям в США. Anthropic планирует предоставлять доступ через программы проверки специалистов по киберзащите и наукам о жизни, разработанные с участием американского правительства.

Anthropic открыла доступ к первой Claude Fable 5 в июне. Модель стала публичным вариантом Mythos, но получила строгие механизмы защиты, из-за которых безопасные запросы иногда передавались менее мощным моделям.

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