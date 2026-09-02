Apple окончательно прекратила аппаратную поддержку трех моделей MacBook на базе Intel
Какие устройства попали в список
- 13-дюймовый MacBook Pro (2017) с двумя портами Thunderbolt 3. Последней совместимой для него операционной системой является MacOS Ventura, выпущенная в 2022 году;
- MacBook Air с дисплеем Retina (2018). Новейшая доступная для него система — macOS Sonoma (в настоящее время она отстает уже на две версии macOS);
- 13-дюймовый MacBook Pro (2018) с четырьмя портами Thunderbolt 3. Максимально поддерживаемая ОС для этого устройства — macOS Sequoia, что на одну версию позади актуальной macOS Tahoe.
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