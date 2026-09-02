Apple окончательно прекратила аппаратную поддержку трех моделей MacBook на базе Intel Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Техника получит статус «винтажной»

Компания Apple официально признала устаревшими (obsolete) три модели ноутбуков MacBook 2017 и 2018 годов выпуска на процессорах Intel. Это означает полное прекращение их официального аппаратного обслуживания — теперь владельцам придется обращаться только в сторонние сервисные центры.

Какие устройства попали в список

Как сообщает AppleInsider, в список устаревших устройств попали:

13-дюймовый MacBook Pro (2017) с двумя портами Thunderbolt 3. Последней совместимой для него операционной системой является MacOS Ventura, выпущенная в 2022 году;

MacBook Air с дисплеем Retina (2018). Новейшая доступная для него система — macOS Sonoma (в настоящее время она отстает уже на две версии macOS);

13-дюймовый MacBook Pro (2018) с четырьмя портами Thunderbolt 3. Максимально поддерживаемая ОС для этого устройства — macOS Sequoia, что на одну версию позади актуальной macOS Tahoe.

По правилам Apple, техника получает статус «винтажной», если с момента прекращения продаж прошло от 5 до 7 лет. В этот период компания еще может предоставлять запчасти при их наличии. Если же устройство не продается более 7 лет, оно переходит в статус устаревшего, а его обслуживание в авторизованных сервисах полностью прекращается.

Теперь ремонт этих моделей возможен только в неофициальных мастерских, однако в 2026 году это уже может оказаться экономически нецелесообразным.

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