Range Rover представила свой первый электрический SUV 04.09.2026, 01:21 — Технологии&Авто

Разработка электрического Range Rover длилась более пяти лет, media.jlr.com

Range Rover наконец-то представила серийную электрическую версию своего флагманского SUV. В отличие от многих производителей, компания не стала радикально менять внешний облик автомобиля ради электрической силовой установки — Range Rover Electric выглядит почти так же, как знакомые модели бренда с двигателями внутреннего сгорания.

Впрочем, технически новинка значительно отличается от бензиновых и дизельных версий.

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Характеристики Range Rover Electric

Электромобиль получил два электродвигателя с постоянными магнитами мощностью 260 кВт каждый и аккумулятор емкостью 118,5 кВт·ч. Ожидаемый запас хода составляет около 531 км в реальных условиях.

Суммарная мощность полноприводной системы достигает 542 л.с., а крутящий момент — 850 Нм. В Range Rover заявляют, что по мощности это соответствует уровню моделей с V8. Разгон от 0 до 97 км/ч занимает 4,3 секунды.

Электромобиль получил два электродвигателя, media.jlr.com

Автомобиль построен на 800-вольтовой электрической архитектуре и поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт. В таком режиме аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% примерно за 22 минуты. За 10 минут подзарядки можно получить около 220 км дополнительного запаса хода.

Отдельное внимание производитель уделил бездорожью. Электромоторы могут менять мощность всего за 50 миллисекунд, что, по словам Range Rover, в 100 раз быстрее реакции механических систем в автомобилях с ДВС. Это должно помогать на льду, грязи и сыпучей почве.

Система управления одной педалью рассчитана на склоны до 45 градусов, а герметичные аккумуляторы и электромоторы позволяют преодолевать брод глубиной до 900 мм.

Суммарная мощность полноприводной системы достигает 542 л.с., media.jlr.com

Цена и производство

Разработка электрического Range Rover длилась более пяти лет. Предварительные заказы открыли еще в 2023 году, а начало поставок планировали на 2024 год. Теперь компания наконец-то начала принимать заказ. В Великобритании цена Range Rover Electric стартует от £154 070.

Производство наладят на заводе JLR в Солихалле, где выпускают бензиновые и гибридные модели. По словам компании, при разработке электромобиля было подано около 300 патентов.

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