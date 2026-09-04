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Google выпустила Gemini 3․8 Flash

Технологии&Авто
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Это уже третий релиз линейки Flash
Это уже третий релиз линейки Flash
Компания Google официально представила новое поколение искусственного интеллекта Gemini 3.8 Flash и ее специализированную версию Cyber. Новые модели получили существенный буст в кодинге, аналитике и автоматизации сложных задач.

Прыжок в быстроте и уме

Как сообщает разработчик, это уже третий релиз линейки Flash за последние шесть недель. Главное преимущество обновления заключается в исключительной способности решать сложные инженерные и программные задачи, где нейросеть опережает даже более крупные и более дорогие флагманские системы.
Новая модель работает с контекстом в 1 миллион токенов и показывает отличные результаты в сложных тестах. В частности, в бенчмарке DeepSWE v1.1 он автономно решает масштабные программные проблемы, а в тесте HLE-Verified набирает 54,9%. Инженеры объясняют это тем, что Gemini 3.8 Flash буквально работает более упорно: при выполнении сложных запросов она делает дополнительные шаги рассуждения и итеративно использует внешние инструменты.

Цены и доступность для разработчиков и пользователей

Несмотря на значительный рост интеллекта, разработчики оставили стоимость использования на прежнем уровне. До 31 декабря действует вводная цена: 0,75 доллара за 1 миллион входных токенов и 3,75 доллара за 1 миллион выходных токенов. Для задач, где критична максимальная экономия ресурсов, разработчики могут снизить уровень усилий модели или продолжать использовать версию Gemini 3.7 Flash.
Протестировать новинку уже можно в Gemini для подписчиков Google AI Pro и Ultra, а также в Google Antigravity, AI Studio, Android Studio и сервисе Stitch. Следует отметить, что у некоторых пользователей все еще отображается устаревшая модель Gemini 3.6 Flash, даже не 3.7 Flash.

Gemini 3.8 Flash Cyber

Вместе с базовой моделью компания представила Gemini 3.8 Flash Cyber, созданную специально для защиты программного обеспечения от киберугроз. Технологию развернули в рамках новой программы Fairwind для проверенных специалистов по безопасности, государственных органов и операторов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны хакеров.
Во внутренних тестах на двадцати языках программирования модель показала эффективность обнаружения уязвимостей более 70%. На бенчмарке CWE-Bench она добилась результата 47,2% в исправлении ошибок в коде.

Итоги и перспективы

Выпуск Gemini 3.8 Flash демонстрирует новый подход Google к созданию высокоэффективных ИИ-инструментов, где акцент делают не только на увеличении параметров, но и на гибкости и автономности мышления. Благодаря низкой стоимости и высокой точности, модель может стать выгодным вариантом для тех, кто хочет оставаться в экосистеме Google.
По материалам:
Телеканал 24
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