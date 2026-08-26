Apple анонсировала прощальное устройство эпохи Тима Кука Сегодня 22:41 — Технологии&Авто

Apple обновила Mac mini и Mac Studio

Apple без отдельной презентации обновила Mac mini и представила новые процессоры M 6 и M 5 Ultra. Для Mac mini это первое обновление с 2024 года, а сам релиз стал последним продуктом, выпущенным при Тиме Куке.

Об этом пишет Gizmodo.

Mac mini получил чипы M 6 и M 5 Pro

Новый Mac mini сохранил привычный компактный дизайн. В базовой версии установлено 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Главным новшеством стал процессор M 6 — первый чип Apple, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Он имеет два суперъядра, четыре производительных и шесть энергоэффективных ядер. По заявлению компании, многопоточная производительность M 6 примерно в 1,2 раза выше, чем у M 5.

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Графическая производительность тоже заметно возросла. 12-ядерный GPU получил нейронные ускорители в каждом ядре, благодаря чему графика работает вдвое быстрее, чем у Mac mini с чипом M 4.

Отдельно Apple предлагает Mac mini с M 5 Pro. Эта версия оснащена 18-ядерным GPU и ориентирована на более сложные графические и AI-задачи. Обе модели поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и 2,5-гигабитный Ethernet.

Предзаказы на новый Mac mini уже доступны на сайте Apple, а продажи стартуют 22 сентября. Версия с M 6, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ стоит от $900. Mac mini с M 5 Pro, 24 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ — от $1700.

Mac Studio получил M 5 Max и M 5 Ultra

Вместе с новым Mac mini Apple представила процессоры M 6 и M 5 Ultra, а также обновленный Mac Studio на чипах M 5 Max и M 5 Ultra.

M 5 Ultra стал самым мощным чипсетом в истории компании. В максимальной конфигурации он имеет 80 графических ядер, 36 процессорных ядер и 512 ГБ объединенной памяти.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет пост главы Apple после более чем 15 лет руководства Купертино — его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий руководитель, комментируя будущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова «изменить мир».

УНІАН По материалам:

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