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Apple анонсировала прощальное устройство эпохи Тима Кука

Технологии&Авто
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Apple обновила Mac mini и Mac Studio
Apple обновила Mac mini и Mac Studio
Apple без отдельной презентации обновила Mac mini и представила новые процессоры M 6 и M 5 Ultra. Для Mac mini это первое обновление с 2024 года, а сам релиз стал последним продуктом, выпущенным при Тиме Куке.
Об этом пишет Gizmodo.

Mac mini получил чипы M6 и M5 Pro

Новый Mac mini сохранил привычный компактный дизайн. В базовой версии установлено 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.
Главным новшеством стал процессор M6 — первый чип Apple, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Он имеет два суперъядра, четыре производительных и шесть энергоэффективных ядер. По заявлению компании, многопоточная производительность M 6 примерно в 1,2 раза выше, чем у M 5.
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Графическая производительность тоже заметно возросла. 12-ядерный GPU получил нейронные ускорители в каждом ядре, благодаря чему графика работает вдвое быстрее, чем у Mac mini с чипом M 4.
Отдельно Apple предлагает Mac mini с M 5 Pro. Эта версия оснащена 18-ядерным GPU и ориентирована на более сложные графические и AI-задачи. Обе модели поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и 2,5-гигабитный Ethernet.
Предзаказы на новый Mac mini уже доступны на сайте Apple, а продажи стартуют 22 сентября. Версия с M 6, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ стоит от $900. Mac mini с M 5 Pro, 24 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ — от $1700.

Mac Studio получил M 5 Max и M 5 Ultra

Вместе с новым Mac mini Apple представила процессоры M 6 и M 5 Ultra, а также обновленный Mac Studio на чипах M 5 Max и M 5 Ultra.
M 5 Ultra стал самым мощным чипсетом в истории компании. В максимальной конфигурации он имеет 80 графических ядер, 36 процессорных ядер и 512 ГБ объединенной памяти.
Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет пост главы Apple после более чем 15 лет руководства Купертино — его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий руководитель, комментируя будущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова «изменить мир».
По материалам:
УНІАН
Apple
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