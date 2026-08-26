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Билл Гейтс предупредил об опасных последствиях ИИ

Технологии&Авто
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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс
Искусственный интеллект может изменить мир сильнее предыдущих технологических революций, но человечество пока не готово к последствиям. Такую оценку дал соучредитель Microsoft Билл Гейтс в новом эссе, посвященном будущему ИИ.
«…кроме роботов, я бы сказал, что плохие вещи неизбежны», — сказал Гейтс в интервью Axios.
По его словам, технология развивается быстрее, чем правительства и общество успевают подготовиться к переменам. Гейтс считает, что ИИ может одновременно стать мощным инструментом для сокращения неравенства или, наоборот, превратиться в его самый большой источник.
«При нынешнем курсе и темпах развития очень высока вероятность негативного результата», — заявил он.

ИИ может изменить рынок труда и создать новые риски

По мнению Гейтса, сравнивать развитие ИИ с предыдущими технологическими революциями не совсем верно. Предыдущие изменения происходили на протяжении поколений и в итоге создавали новые профессии, требующие мышления человека.
Искусственный интеллект, напротив, способен напрямую заменять часть когнитивной работы человека. Гейтс ожидает значительных изменений в таких областях, как юриспруденция, обслуживание клиентов, медицина, разработка программного обеспечения и производство.
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Без соответствующих мер новых рабочих мест может появиться гораздо меньше, чем существует сегодня.
В то же время риски, еще недавно казавшиеся удаленными, уже становятся актуальными. Гейтс назвал кибербезопасность, биологические угрозы, человеческие отношения и возможность потери контроля над ИИ зонами, уже находящимися в «желтой» или «красной» зоне опасности.

Гейтс призывает правительства действовать уже сейчас

По мнению Гейтса, странам нужны новые государственные институты, координирующие политику в сфере ИИ. Она должна включать в себя национальную безопасность, занятость, образование, налогообложение и здравоохранение.
Он также предлагает создать международную организацию по контролю за развитием искусственного интеллекта. По замыслу Гейтса она могла бы сочетать отдельные элементы системы международного контроля за ядерными технологиями и регулирования гражданской авиации.
Среди необычных экономических мер он называет возможность оставлять часть профессий исключительно за людьми и облагать налогом использование ИИ и роботов. Идею налога на роботов Гейтс выдвигает уже около десяти лет.
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В то же время он признает, что согласовать подобные меры на глобальном уровне будет очень сложно из-за геополитической ситуации.
«Если бы кто-нибудь предложил реалистичный план глобального замедления развития ИИ, я, вероятно, его поддержал бы. Однако не думаю, что это произойдет», — написал Гейтс.
По его словам, сами руководители крупнейших технологических компаний и лабораторий ИИ также озабочены возможными последствиями. «Я не знаю практически никого, кто бы не был озабочен», — заявил Гейтс.
По материалам:
Finance.ua
ИИ
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