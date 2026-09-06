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Конкурент MacBook Neo: Dell выпускает новый бюджетный ноутбук (фото)

Технологии&Авто
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Бюджетний ноутбук Dell 14S
Бюджетний ноутбук Dell 14S
Dell анонсировала еще один бюджетный 14″ ноутбук Dell 14S с процессорами Intel Wildcat Lake, который будет конкурировать с MacBook Neo от Apple.
Об этом пишет VideoCardz.
Dell 14S будет предлагать на выбор 6-ядерные процессоры Intel Core 5320 или Core 7350 с интегрированной графикой Intel Graphics. Эти процессоры совмещают два высокопроизводительных ядра с четырьмя энергоэффективными.
Высокопроизводительные ядра Core 5320 разгоняются до 4,6 ГГц, а максимальная частота энергоэффективных ядер достигает 3,4 ГГц. В то же время частота производительных ядер Core 7350 достигает 4,6 ГГц, а энергоэффективных — 3,6 ГГц.
Бюджетный 14″ ноутбук Dell 14S
Бюджетный 14″ ноутбук Dell 14S
Оба процессора имеют 6 МБ кэша Intel Smart Cache и предлагают мощность 15 Вт и достигают максимальной мощности в режиме Turbo Boost 35 Вт.
Предлагаются комплектации с одним модулем оперативной памяти 8 ГБ или 16 ГБ LPDDR5X-7647, которую невозможно увеличить. Варианты SSD подразумевают 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ памяти.
Dell также предлагает 2 варианта дисплея. Базовая конфигурация подразумевает панель с разрешением 1920×1200 и частотой 60 Гц и яркостью 300 нит.
Dell предлагает 2 варианта дисплея
Dell предлагает 2 варианта дисплея
Лучший дисплей с разрешением 2880×1800 имеет большую частоту 120 Гц и яркость до 450 нит. Панели не поддерживают сенсорный интерфейс. Ноутбук 14S также имеет больше физических разъемов, чем другой бюджетный аналог от Dell XPS 13.
Это включает в себя 2 порта USB Type-C со скоростью 10 Гбит/сек, поддержку DisplayPort и Power Delivery, HDMI 1.4 и 3,5-мм аудиоразъем. Доступны также Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E в зависимости от конфигурации.
Dell 14S предлагает батарею на 61,2 Вт·ч. Производитель заявляет о 23 часах непрерывного просмотра видео с Netflix.
Отмечается, что батарея получила новую конструкцию элементов, предназначенную для снижения тепловыделения и замедления деградации. Ноутбук имеет алюминиевый корпус и весит около 1,15 кг.
Пока Dell пока не объявила цену на 14S, однако в компании заявляют, что он будет даже дешевле XPS 13, официальная рекомендованная цена на который составляет $699. Релиз и начало продаж планируется в течение этой осени
По материалам:
ITC.ua
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