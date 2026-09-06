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ТОП-5 самых надежных седанов 2026 года (фото)

Технологии&Авто
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Рейтинг самых надежных седанов
Рейтинг самых надежных седанов
Среднеразмерные седаны остаются популярным выбором для тех, кто хочет соединить комфорт, безопасность, экономичность и надежность. В 2026 году эксперты выделили пять моделей, показавших хорошие результаты сразу в нескольких независимых рейтингах. Учитывали оценки iSeeCars, JD Power, Edmunds, Car and Driver и IIHS.
Об этом пишет Slashgear.

Рейтинг самых надежных седанов

Первое место заняла Toyota Camry. Ее рейтинг надежности от iSeeCars составляет 7,6 балла из 10, а Edmunds оценил автомобиль в 8,4 балла.
Car and Driver поставил модели 9/10, отдельно отметив расход топлива до 43−51 миль на галлон в комбинированном цикле. Camry также получила самую высокую оценку безопасности Top Safety Pick+ от IIHS.
Toyota Camry
Toyota Camry
Вторым вариантом стал Honda Accord с оценкой надежности 7,5 баллов от iSeeCars. При этом общий рейтинг модели составляет 8,7 балла — самый высокий среди пяти автомобилей.
Accord также получил максимальную оценку от Car and Driver и высокие результаты по безопасности, сохранению стоимости и экономичности.
Honda Accord
Honda Accord
Третье место занял Hyundai Sonata. Ее оценка надежности составляет 6,5 балла, но модель компенсирует это хорошими показателями безопасности и оснащения.
ТОП-5 самых надежных седанов 2026 года (фото)
Далее разместились Nissan Altima и Kia K5. Altima получила 7,3 балла за надежность и самую высокую оценку JD Power среди пятерки — 84 балла.
Nissan Altima
Nissan Altima
K5, в свою очередь, отметили комфорт, практичность и соотношение цены и возможностей.
Kia K5
Kia K5
В общем, рейтинг показывает, что покупателям не обязательно выбирать между комфортом и долговечностью.
Toyota Camry и Honda Accord выглядят самыми сильными универсальными вариантами, в то время как Hyundai Sonata, Nissan Altima и Kia K5 могут заинтересовать тех, кто ищет альтернативу с другими характеристиками и ценой.
По материалам:
uamotors
Авто
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