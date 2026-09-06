ТОП-5 самых надежных седанов 2026 года (фото) Сегодня 04:16 — Технологии&Авто

Рейтинг самых надежных седанов

Среднеразмерные седаны остаются популярным выбором для тех, кто хочет соединить комфорт, безопасность, экономичность и надежность. В 2026 году эксперты выделили пять моделей, показавших хорошие результаты сразу в нескольких независимых рейтингах. Учитывали оценки iSeeCars, JD Power, Edmunds, Car and Driver и IIHS.

Об этом пишет Slashgear.

Рейтинг самых надежных седанов

Первое место заняла Toyota Camry. Ее рейтинг надежности от iSeeCars составляет 7,6 балла из 10, а Edmunds оценил автомобиль в 8,4 балла.

Car and Driver поставил модели 9/10, отдельно отметив расход топлива до 43−51 миль на галлон в комбинированном цикле. Camry также получила самую высокую оценку безопасности Top Safety Pick+ от IIHS.

Toyota Camry

Вторым вариантом стал Honda Accord с оценкой надежности 7,5 баллов от iSeeCars. При этом общий рейтинг модели составляет 8,7 балла — самый высокий среди пяти автомобилей.

Accord также получил максимальную оценку от Car and Driver и высокие результаты по безопасности, сохранению стоимости и экономичности.

Honda Accord

Третье место занял Hyundai Sonata. Ее оценка надежности составляет 6,5 балла, но модель компенсирует это хорошими показателями безопасности и оснащения.

Далее разместились Nissan Altima и Kia K5. Altima получила 7,3 балла за надежность и самую высокую оценку JD Power среди пятерки — 84 балла.

Nissan Altima

K5, в свою очередь, отметили комфорт, практичность и соотношение цены и возможностей.

Kia K5

В общем, рейтинг показывает, что покупателям не обязательно выбирать между комфортом и долговечностью.

Toyota Camry и Honda Accord выглядят самыми сильными универсальными вариантами, в то время как Hyundai Sonata, Nissan Altima и Kia K5 могут заинтересовать тех, кто ищет альтернативу с другими характеристиками и ценой.

uamotors По материалам:

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