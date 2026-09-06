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Mitsubishi представила новое поколение легендарного Pajero (фото, видео)

Технологии&Авто
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Обновленный Mitsubishi Pajero
Обновленный Mitsubishi Pajero
Японская автомобильная компания Mitsubishi провела мировую премьеру нового поколения своего культового внедорожника Pajero, возродив одну из самых знаменитых вездеходных линеек планеты. Производитель позиционирует автомобиль как свой новый глобальный флагман для тяжелого бездорожья, призванный на равных конкурировать с Toyota Land Cruiser.
Об этом пишет «Авто Центр».
Внешний вид вездехода длиной 4920 мм характеризуется монументальным угловатым силуэтом кузова, дополненным передовыми Т-образными светодиодными блоками главной LED-оптики.
Обновленный Mitsubishi Pajero
Обновленный Mitsubishi Pajero
Салон получил трехрядный семиместный интерьер с использованием премиальных мягких отделочных материалов.
На передней панели смонтировали большую двойную цифровую архитектуру экранов суммарной диагональю 14,3 дюйма.
Салон обновленного Mitsubishi Pajero
Салон обновленного Mitsubishi Pajero
Важным элементом интерьера стал специальный виртуальный щиток Multi Meter, который выводит на монитор детальную телеметрию, углы наклона кузова и параметры работы трансмиссии на пересеченной местности.
Инженерное основание автомобиля базируется на усиленной лонжеронной раме ступенчатого типа от среднеразмерного пикапа Mitsubishi Triton.
Инженерное основание автомобиля
Инженерное основание автомобиля
Однако пассажирский SUV получил полностью оригинальную подвеску и улучшен комплекс трехслойной звукоизоляции кабины.
Движущей силой вездехода стал 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодизель с одним компрессором сменной геометрии. Паспортный крутящий момент этого агрегата составляет 480 Нм.
Мотор работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом и полноприводной фирменной трансмиссией Super-All Wheel Control (S-AWC) с интеллектуальным распределением тяги.
Серийное производство товарных машин будет развернуто на модернизированном заводе в Таиланде.
Обновленный Mitsubishi Pajero
Обновленный Mitsubishi Pajero
Продажи новинки стартуют в первой половине 2027 года, а география поставок охватит 100 рынков по всему миру.
По материалам:
autocentre.ua
Авто
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