Mitsubishi представила новое поколение легендарного Pajero (фото, видео)

Японская автомобильная компания Mitsubishi провела мировую премьеру нового поколения своего культового внедорожника Pajero, возродив одну из самых знаменитых вездеходных линеек планеты. Производитель позиционирует автомобиль как свой новый глобальный флагман для тяжелого бездорожья, призванный на равных конкурировать с Toyota Land Cruiser.
Внешний вид вездехода длиной 4920 мм характеризуется монументальным угловатым силуэтом кузова, дополненным передовыми Т-образными светодиодными блоками главной LED-оптики.
Салон получил трехрядный семиместный интерьер с использованием премиальных мягких отделочных материалов.
На передней панели смонтировали большую двойную цифровую архитектуру экранов суммарной диагональю 14,3 дюйма.
Важным элементом интерьера стал специальный виртуальный щиток Multi Meter, который выводит на монитор детальную телеметрию, углы наклона кузова и параметры работы трансмиссии на пересеченной местности.
Инженерное основание автомобиля базируется на усиленной лонжеронной раме ступенчатого типа от среднеразмерного пикапа Mitsubishi Triton.
Однако пассажирский SUV получил полностью оригинальную подвеску и улучшен комплекс трехслойной звукоизоляции кабины.
Движущей силой вездехода стал 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодизель с одним компрессором сменной геометрии. Паспортный крутящий момент этого агрегата составляет 480 Нм.
Мотор работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом и полноприводной фирменной трансмиссией Super-All Wheel Control (S-AWC) с интеллектуальным распределением тяги.
Серийное производство товарных машин будет развернуто на модернизированном заводе в Таиланде.
Продажи новинки стартуют в первой половине 2027 года, а география поставок охватит 100 рынков по всему миру.