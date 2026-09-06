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Украинцы стали реже покупать новые авто: какие марки выбирают

Технологии&Авто
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Toyota RAV4 - самая популярная новая легковушка в Украине
Toyota RAV4 - самая популярная новая легковушка в Украине
В Украине снизился спрос на новые легковушки. В августе 2026 года украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 27% меньше, чем в августе 2025 года и на 14% меньше, чем в июле 2026-го.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Больше новых автомобилей в августе продала Toyota — украинцы приобрели 1092 автомобиля, что на 9% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
При этом бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
Skoda заняла второе место с результатом в 600 проданных авто (+47%), тогда как Renault оказалась на третьей позиции с 361 автомобилем (-32%).
В десятку самых популярных марок также вошли:
  • BYD — 268 авто (-69%);
  • Hyundai — 261 авто (-34%);
  • Volkswagen — 260 авто (-51%);
  • Mazda — 187 авто (+7%);
  • BMW — 186 авто (-45%);
  • Suzuki — 156 авто (-32%);
  • Mitsubishi — 122 авто (-2%).
Итого за январь-август 2026 года в Украине было продано более 43,7 тыс. новых легковушек. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
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