Украинцы стали реже покупать новые авто: какие марки выбирают Сегодня 19:21 — Технологии&Авто

Toyota RAV4 - самая популярная новая легковушка в Украине

В Украине снизился спрос на новые легковушки. В августе 2026 года украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 27% меньше, чем в августе 2025 года и на 14% меньше, чем в июле 2026-го.



Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Больше новых автомобилей в августе продала Toyota — украинцы приобрели 1092 автомобиля, что на 9% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

При этом бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4.

Toyota RAV4

Skoda заняла второе место с результатом в 600 проданных авто (+47%), тогда как Renault оказалась на третьей позиции с 361 автомобилем (-32%).

В десятку самых популярных марок также вошли:

BYD — 268 авто (-69%);

Hyundai — 261 авто (-34%);

Volkswagen — 260 авто (-51%);

Mazda — 187 авто (+7%);

BMW — 186 авто (-45%);

Suzuki — 156 авто (-32%);

Mitsubishi — 122 авто (-2%).

Итого за январь-август 2026 года в Украине было продано более 43,7 тыс. новых легковушек. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

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