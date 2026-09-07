Не ведитесь на бренд: механик назвал 5 подержанных авто, которые лучше не покупать

Подержанное авто может казаться выгодной покупкой, особенно если хочется сэкономить. Но низкая цена не всегда означает экономию: некоторые модели после покупки могут требовать больших затрат на ремонт.
Механик и ведущий радиопрограммы «At Your Service» Грег Дэймон назвал автомобили, которые, по его мнению, лучше не покупать подержанными, пишет Go Banking Rates. Эксперт предостерегает, что известный бренд или привлекательный дизайн не гарантируют надежность, а ремонт отдельных моделей может стоить очень дорого.
BMW X5
BMW X5 ценят престиж и спортивную управляемость, однако с возрастом у этих автомобилей могут возникать проблемы.
Небольшие проблемы, которые владелец может сначала проигнорировать, впоследствии способны обернуться значительными затратами. Поэтому для покупателя с ограниченным бюджетом подержанный BMW X5 может стать настоящей «денежной ямой».
Nissan Altima
Особую осторожность Дэймон советует соблюдать Nissan Altima 2013−2015 годов выпуска.
У этих автомобилей фиксировали хронические проблемы с трансмиссией из-за конструкции вариатора Nissan, неисправности двигателя и даже проблемы с рулевым управлением.
Ремонт вариаторной трансмиссии сложный и дорогостоящий, а характерные неисправности могут возникать задолго до пробега в 160 тыс. км. Дополнительные риски возникают, если трансмиссия пробуксовывает или двигатель глохнет на высоких оборотах.
Hyundai Kona
Hyundai Kona может казаться привлекательным вариантом среди компактных внедорожников, однако с подержанными моделями следует соблюдать осторожность.
В частности, у некоторых автомобилей 2018 и 2021 годов возникали проблемы с двигателем и электрооборудованием. Владельцы сообщали о:
необычных стуках;
остановке двигателя;
полном отказе двигателя;
проблемах, связанных с неисправными поршневыми кольцами.
Стоимость отдельных ремонтов может превысить остаточную стоимость самого автомобиля.
Land Rover Range Rover
Range Rover известен роскошью и хорошими внедорожными возможностями, однако надежность б/у автомобилей этой модели может стать проблемой для владельца.
Среди распространенных неисправностей называют проблемы:
с подвеской;
двигателем;
электроникой.
Особенно дорогостоящим может быть ремонт пневматической подвески. Из-за неожиданных затрат на обслуживание подержанный Range Rover может быстро превратиться из престижной покупки в значительную финансовую нагрузку.