Лучшие и худшие автомобили с пробегом — немецкий рейтинг надежности Сегодня 03:47 — Технологии&Авто Mazda 2 показала лучший результат Немецкая организация TÜV обнародовала новый рейтинг надежности подержанных автомобилей за 2026 год. Исследование охватило миллионы техосмотров и показало, что значительная часть авто испытывает серьезные технические проблемы, а уровень неисправностей заметно растет с возрастом машин. Как формировали рейтинг Для отчета ассоциация технического надзора проанализировала 9,5 млн техосмотров, проведенных в Германии с июля 2024 по июнь 2025 года. В исследование вошли: 216 моделей автомобилей; 18 моделей электромобилей; все возрастные группы авто от 2 до 13 лет. В общей сложности 21,5% проверенных авто не прошли техосмотр из-за серьезных или опасных неисправностей. Кто стал лидером рейтинга Лучший результат в общем зачете показала Mazda 2. Среди автомобилей в возрасте 2−3 года только 2,9% имели существенные технические проблемы. Эксперты отметили стабильно низкий уровень неисправностей этой модели в старших возрастных категориях. В разных возрастных группах лидерами стали: 4−5 лет — VW Golf Sportsvan и VW T-Roc; 6−7 лет — VW T-Roc; 8−9 лет — Mazda CX-3; 10−11 лет — Mercedes-Benz B-Class; 12−13 лет — VW Touareg. Электромобили: кто оказался самым надежным Среди электрокаров наилучшие результаты показали: Mini Cooper SE — 3,5% неисправностей; Audi Q4 e-tron — 4%; Fiat 500e — 4,2%; VW ID.3 — 5,5%; VW ID.4 и ID.5 — 6,1%. Аутсайдерами стали: Skoda Enyaq — 9,1%; Dacia Spring — 13%. Кто провалился в рейтинге Худший результат среди всех моделей показала Tesla Model Y — 17,3% неисправностей, что стало последним местом среди 110 автомобилей. Также высокие показатели неисправностей зафиксировали у Tesla Model 3 — 13,1%. Самые частые проблемы касались подвески, тормозных дисков и освещения. Почему электрокары чаще испытывают проблемы с тормозами В TÜV объясняют, что на состояние электромобилей влияют две ключевые особенности: высокая масса батарей, увеличивающая нагрузку на подвеску; активная рекуперация, из-за которой тормозные диски используются реже и могут ржаветь. Специалисты советуют периодически использовать обычное торможение для очистки дисков и поддержания эффективности системы. Как возраст влияет на надежность авто Данные TÜV подтверждают прямую связь между возрастом авто и количеством неисправностей: через 5 лет — около 10% авто не проходят техосмотр; через 11 лет — 22,9%; через 15 лет — 32,9%. Среди моделей с худшими результатами также оказались BMW 5 Series и 6 Series, Dacia Duster и Renault Clio, которые неоднократно становились аутсайдерами в своих возрастных категориях.