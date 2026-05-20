0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучшие и худшие автомобили с пробегом — немецкий рейтинг надежности

Технологии&Авто
9
Mazda 2 показала лучший результат
Mazda 2 показала лучший результат
Немецкая организация TÜV обнародовала новый рейтинг надежности подержанных автомобилей за 2026 год. Исследование охватило миллионы техосмотров и показало, что значительная часть авто испытывает серьезные технические проблемы, а уровень неисправностей заметно растет с возрастом машин.

Как формировали рейтинг

Для отчета ассоциация технического надзора проанализировала 9,5 млн техосмотров, проведенных в Германии с июля 2024 по июнь 2025 года.
В исследование вошли:
  • 216 моделей автомобилей;
  • 18 моделей электромобилей;
  • все возрастные группы авто от 2 до 13 лет.
В общей сложности 21,5% проверенных авто не прошли техосмотр из-за серьезных или опасных неисправностей.

Кто стал лидером рейтинга

Лучший результат в общем зачете показала Mazda 2. Среди автомобилей в возрасте 2−3 года только 2,9% имели существенные технические проблемы.
Эксперты отметили стабильно низкий уровень неисправностей этой модели в старших возрастных категориях.
Читайте также
В разных возрастных группах лидерами стали:
  • 4−5 лет — VW Golf Sportsvan и VW T-Roc;
  • 6−7 лет — VW T-Roc;
  • 8−9 лет — Mazda CX-3;
  • 10−11 лет — Mercedes-Benz B-Class;
  • 12−13 лет — VW Touareg.

Электромобили: кто оказался самым надежным

Среди электрокаров наилучшие результаты показали:
  • Mini Cooper SE — 3,5% неисправностей;
  • Audi Q4 e-tron — 4%;
  • Fiat 500e — 4,2%;
  • VW ID.3 — 5,5%;
  • VW ID.4 и ID.5 — 6,1%.
Аутсайдерами стали:
  • Skoda Enyaq — 9,1%;
  • Dacia Spring — 13%.
Место для вашей рекламы

Кто провалился в рейтинге

Худший результат среди всех моделей показала Tesla Model Y — 17,3% неисправностей, что стало последним местом среди 110 автомобилей.
Также высокие показатели неисправностей зафиксировали у Tesla Model 3 — 13,1%.
Самые частые проблемы касались подвески, тормозных дисков и освещения.

Почему электрокары чаще испытывают проблемы с тормозами

В TÜV объясняют, что на состояние электромобилей влияют две ключевые особенности:
  • высокая масса батарей, увеличивающая нагрузку на подвеску;
  • активная рекуперация, из-за которой тормозные диски используются реже и могут ржаветь.
Читайте также
Специалисты советуют периодически использовать обычное торможение для очистки дисков и поддержания эффективности системы.

Как возраст влияет на надежность авто

Данные TÜV подтверждают прямую связь между возрастом авто и количеством неисправностей:
  • через 5 лет — около 10% авто не проходят техосмотр;
  • через 11 лет — 22,9%;
  • через 15 лет — 32,9%.
Среди моделей с худшими результатами также оказались BMW 5 Series и 6 Series, Dacia Duster и Renault Clio, которые неоднократно становились аутсайдерами в своих возрастных категориях.
По материалам:
MMR
АвтоПодержанные авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems