Лучшие и худшие автомобили с пробегом — немецкий рейтинг надежности

Mazda 2 показала лучший результат

Немецкая организация TÜV обнародовала новый рейтинг надежности подержанных автомобилей за 2026 год. Исследование охватило миллионы техосмотров и показало, что значительная часть авто испытывает серьезные технические проблемы, а уровень неисправностей заметно растет с возрастом машин.

Как формировали рейтинг

Для отчета ассоциация технического надзора проанализировала 9,5 млн техосмотров, проведенных в Германии с июля 2024 по июнь 2025 года.

В исследование вошли:

216 моделей автомобилей;

18 моделей электромобилей;

все возрастные группы авто от 2 до 13 лет.

В общей сложности 21,5% проверенных авто не прошли техосмотр из-за серьезных или опасных неисправностей.

Кто стал лидером рейтинга

Лучший результат в общем зачете показала Mazda 2. Среди автомобилей в возрасте 2−3 года только 2,9% имели существенные технические проблемы.

Эксперты отметили стабильно низкий уровень неисправностей этой модели в старших возрастных категориях.

В разных возрастных группах лидерами стали:

4−5 лет — VW Golf Sportsvan и VW T-Roc;

6−7 лет — VW T-Roc;

8−9 лет — Mazda CX-3;

10−11 лет — Mercedes-Benz B-Class;

12−13 лет — VW Touareg.

Электромобили: кто оказался самым надежным

Среди электрокаров наилучшие результаты показали:

Mini Cooper SE — 3,5% неисправностей;

Audi Q4 e-tron — 4%;

Fiat 500e — 4,2%;

VW ID.3 — 5,5%;

VW ID.4 и ID.5 — 6,1%.

Аутсайдерами стали:

Skoda Enyaq — 9,1%;

Dacia Spring — 13%.

Кто провалился в рейтинге

Худший результат среди всех моделей показала Tesla Model Y — 17,3% неисправностей, что стало последним местом среди 110 автомобилей.

Также высокие показатели неисправностей зафиксировали у Tesla Model 3 — 13,1%.

Самые частые проблемы касались подвески, тормозных дисков и освещения.

Почему электрокары чаще испытывают проблемы с тормозами

В TÜV объясняют, что на состояние электромобилей влияют две ключевые особенности:

высокая масса батарей, увеличивающая нагрузку на подвеску;

активная рекуперация, из-за которой тормозные диски используются реже и могут ржаветь.

Специалисты советуют периодически использовать обычное торможение для очистки дисков и поддержания эффективности системы.

Как возраст влияет на надежность авто

Данные TÜV подтверждают прямую связь между возрастом авто и количеством неисправностей:

через 5 лет — около 10% авто не проходят техосмотр;

через 11 лет — 22,9%;

через 15 лет — 32,9%.

Среди моделей с худшими результатами также оказались BMW 5 Series и 6 Series, Dacia Duster и Renault Clio, которые неоднократно становились аутсайдерами в своих возрастных категориях.

MMR

