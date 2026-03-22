Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых надежных моделей авто 2026 года (фото)

Среди лидеров по надежности выделяются машины японских автопроизводителей, Фото: Toyota
Эксперты убеждены, что именно надежность и доступность среди главных критериев при выборе автомобиля в 2026-м. По этим параметрам специалисты подобрали ТОП-10 самых лучших опций для автолюбителей. Лидерами этого списка стали самые известные марки японских автопроизводителей гибридного типа с экономией горючего и современными инженерными решениями.
Рейтинг обнародовал портал GoBankingRates.

Лидеры рейтинга

Специалисты выделяют в рейтинге лучших три модели бренда Toyota — Camry, Prius и Corolla.
Первая из них имеет цену около $35 тыс. (около 1,54 млн грн), традиционного входит в ТОП самых надежных, а в исследовании Consumer Reports бренд занял первое место по показателю надежности.
Camry также стала самым лучшим среднеразмерным автомобилем в исследовании JD Power US Vehicle Dependability Study 2025.
Toyota Camry занимает первое место в рейтинге, Фото: Toyota
В то же время Toyota Prius с ценой около $35,7 тысяч (около 1,6 млн грн) считают одним из самых надежных гибридных автомобилей. Его расход топлива всего до 4 л на 100 км делает модель удобной для ежедневных поездок и длительных поездок.
Тем временем Toyota Corolla с ценой в $25 560 (около 1,1 млн грн) стабильно входит в списки самых надежных автомобилей. Для модели 2026 года предусмотрены лишь незначительные обновления, что обычно означает меньший риск технических проблем.
Toyota Corolla находится в тройке рейтинга надежности, Фото: Toyota

Кто еще в рейтинге самых надежных авто в 2026 году

На четвертой позиции присутствует Subaru Forester со стоимостью $39 527 (около 1,74 млн), занимающий высокие позиции в рейтингах надежности.
Forester предлагает стандартный полный привод и систему помощи водителю EyeSight. В более новых версиях также появляются гибридные варианты и внедорожная модификация Wilderness.
Другой представитель этого бренда — Subaru Impreza с ценой около $27 тыс (около 1,2 млн грн) — занимает пятое место. Если коротко, то это компактный хэтчбек, известный своей выносливостью и оснащенный стандартным полным приводом.
Subaru Forester занимает высокие позиции в рейтингах надежности, Фото: Subaru
Позиции 6 и 7 занимают Lexus NX и Lexus RX. Премиальный бренд Toyota стабильно демонстрирует высокие показатели надежности, ведь в NX сочетает роскошный интерьер, современные технологии и проверенную инженерию, а RX — один из самых известных кроссоверов.
В настоящее время автомобили имеют цену почти в $51 тыс. (около 2,2 млн грн) для NX, сочетающего роскошный интерьер, современные технологии и проверенную инженерию.
Его «коллега» RX со стоимостью в $59,3 тыс. (около 2,6 млн) после редизайна 2023 года снова продолжает получать высокие оценки за долговечность и надежность.
Lexus NX, Фото: Lexus

Кто замыкает рейтинг надежных авто 2026 года

На восьмой позиции оказалась Honda HR-V со стоимостью почти $30,5 тыс. (около 1,3 млн грн). Этот компактный SUV от Honda соответствует репутации бренда по долговечности и практичности, а сама модель популярна среди тех, кто ищет надежный городской кроссовер.
Девятую позицию в рейтинге занимает Kia Sorento Hybrid со стоимостью $40,2 тыс. (свыше 1,7 млн ​​грн). Эта машина отличается экономичностью и пространством, а ее называли одним из самых надежных трехрядных внедорожников.
Последнее место в рейтинге занимает Hyundai Elantra Hybrid, которая обойдется почти в $26 тыс. (около 1,14 млн грн). Специалисты указывают, что эта машина имеет невысокий расход топлива и славится достаточно высоким уровнем надежности и гарантии.
Hyundai Elantra Hybrid заняла последнее место в рейтинге, Фото: Hyundai Motor

Как выглядит полный рейтинг

Полный список рейтинга от портала GoBankingRates выглядит следующим образом:
  1. Toyota Camry,
  2. Toyota Prius;
  3. Toyota Corolla:
  4. Subaru Forester;
  5. Subaru Impreza;
  6. Lexus NX;
  7. Lexus RX;
  8. Honda HR-V;
  9. Kia Sorento Hybrid;
  10. Hyundai Elantra Hybrid.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
