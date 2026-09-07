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Как заряжать устройство, чтобы продлить срок службы аккумулятора

Технологии&Авто
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Зарядка смартфона
Зарядка смартфона
Аккумулятор любого современного устройства со временем теряет емкость. Но то, как вы заряжаете смартфон, ноутбук или наушники, может влиять на скорость этого процесса. Одно из самых распространенных правил — держать заряд в пределах от 20% до 80%. В то же время, есть фактор, который может навредить батарее значительно сильнее.
Об этом отмечают эксперты портала BGR.

Почему следует держать заряд в пределах 20−80%

Большинство современных смартфонов, ноутбуков, беспроводных наушников и других портативных устройств оснащены литий-ионными аккумуляторами. Они обладают высокой плотностью энергии, но одновременно чувствительны к условиям использования.
Так называемое правило 80/20 подразумевает, что аккумулятор желательно поддерживать в диапазоне от приблизительно 20% до приблизительно 80%. Глубокая разрядка ниже 20% создает дополнительную нагрузку на батарею, а постоянное нахождение на уровне 100% ускоряет нежелательные химические процессы внутри аккумулятора.
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Производители уже учитывают это в программном обеспечении устройств. Современные iPhone и Android могут ограничивать заряд до 80%, а остальные 20% заряжать непосредственно перед привычным временем пробуждения владельца. Так что аккумулятор меньше времени находится на максимальном уровне заряда.

Перегрев может быть опаснее заряда до 100%

В то же время постоянно следить за каждым процентом заряда не обязательно. По данным BGR, значительно больший ущерб аккумулятору может нанести перегрев.
При зарядке батарея естественным образом нагревается, но экстремальные температуры способны ускорить разрушение ее внутренних компонентов. К примеру, не стоит оставлять планшет в раскаленной машине или играть в ресурсоемкие игры на смартфоне во время зарядки.
Регулярный перегрев может значительно сократить срок службы аккумулятора, а в крайних случаях даже привести к его возгоранию. Поэтому защита устройства от высоких температур более важна, чем постоянная попытка отключать его от зарядки именно на 80%.
Чтобы батарея дольше оставалась в хорошем состоянии, перед зарядкой можно снять толстый чехол, не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами и, по возможности, держать его в прохладном месте. Периодическая зарядка до 100% сама по себе не уничтожит аккумулятор.
По материалам:
УНІАН
Технологии
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