Xiaomi планирует вывести свои электромобили на европейский рынок с 2027 года 07.09.2026, 01:25 — Технологии&Авто

В Китае Xiaomi поставила более 700 000 автомобилей

Китайская технологическая компания Xiaomi планирует приступить к продаже своих электромобилей в Европе с 2027 года. Для этого автопроизводитель подписал письма о намерениях с группами автодилеров по созданию сети сервисных мастерских и выставочных залов.

Об этом компания объявила на технологической выставке IFA в Берлине, сообщает dpa.

«Xiaomi Auto стремится к долгосрочным инвестициям в Европу», — заявил вице-президент Xiaomi Auto и руководитель международного бизнеса Юй Лиго.

Он добавил, что наряду с существующим исследовательским центром компании в Мюнхене местные дилерские партнеры являются ключом к надежному выходу на рынок.

Xiaomi наращивает продажи электромобилей в Китае

По данным компании, в Китае Xiaomi поставила более 700 тысяч автомобилей с момента запуска своего электрического седана SU7 весной 2024 года.

До недавнего времени группа Xiaomi воздерживалась от выхода на европейский рынок, утверждая, что ее производственные мощности полностью поглощаются внутренним спросом.

Однако недавно наблюдатели отметили, что Xiaomi активно работает в Германии, чтобы продемонстрировать качество своих автомобилей. На гоночной трассе Нюрбургринг Нордшляйфе автопроизводитель установил несколько рекордов круга: серийная модель SU7 Ultra стала рекордсменом круга для электрических автомобилей класса люкс, а внедорожник YU7 GT в автономном режиме проехал трассу без водителя.

Отмечается, что с момента дебюта на авторынке Китая спортивного седана SU7 весной 2024 года компания вышла на первое место среди китайских производителей электромобилей чуть более двух лет.

Ставка на премиальный сегмент

В отличие от конкурентов, стремящихся завоевать долю рынка с помощью бюджетных электромобилей, Xiaomi позиционировала себя в премиальном и технологическом сегменте.

Линейка SU7 стала бестселлером среди седанов в Китае по цене около 24 000 евро, тогда как недавно представленный внедорожник YU7 зафиксировал более 240 000 предзаказов всего за 18 часов. Таким образом, автомобильное подразделение превратилось в сильнейший двигатель роста группы наряду с ее бизнесом смартфонов.

Выход на автомобильный рынок стал частью стратегии группы «Человек-Автомобиль-Дом». С этой стратегией Xiaomi стремится объединить автомобили, смартфоны и подключенную домашнюю электронику с помощью собственной операционной системы и приложений с искусственным интеллектом.

Укрінформ По материалам:

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