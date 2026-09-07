Компании все чаще нанимают фрилансеров, чтобы исправлять работу ИИ Сегодня 06:48 — Технологии&Авто

Исправление ИИ-контента может занимать часы

На фриланс-платформах стремительно растет спрос на специалистов, которые исправляют код, тексты, изображения и видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. На Freelancer.com количество таких вакансий выросло на 87%, а на Upwork — на 70% за год.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные крупных фриланс-платформ.

Спрос на исправление работы ИИ растет

Например, на Freelancer.com с августа 2025-го по июнь 2026 года появилось 10 760 объявлений с запросами типа «исправить ИИ», «Галлюцинация ИИ» или «ошибка ИИ». Чаще людей ищут для исправления графики, далее следуют видеомонтаж, корректура и написание текстов.

Самая заметная «уборка после ИИ» растет в разработке и дизайне. С 2023 года количество вакансий на исправление созданного ИИ кода и другой работы в Software & Web Development выросло в 8,3 раза, а сгенерированных изображений, видео и другого креативного контента — в 7,9 раза.

Вероятно, это происходит потому, что компании, особенно небольшие, используют ChatGPT, Claude и другие инструменты, чтобы быстро получить первый вариант работы, но затем сталкиваются с ошибками, которые сами исправить не могут. CEO Freelancer.com Мэтт Барри утверждает, что из-за этого экономия на первом этапе легко исчезает на втором, ведь доведение ИИ-черновики до состояния, пригодного для реального использования, может оказаться очень длинным и дорогим.

Исправление ИИ-контента может занимать часы

К примеру, иллюстратор Тодд Ван Линда рассказал The Guardian, что один из клиентов предложил ему около $500 за исправление 13−15 сгенерированных ИИ иллюстраций для детской книжки. Заказчик ожидал, что каждая картинка потребует примерно 15 минут работы. Но Ван Линда отказался, ведь его ставка составляет $65 в час, а нормальное исправление таких изображений может занимать гораздо больше времени.

Другой фрилансер, мультимедийный редактор Натан Макконнелл, получил около 100 ИИ-изображений для колоды Таро с типичными для ИИ ошибками — лишними пальцами и неправильно нарисованными ногами. На исправление только одной картинки в Photoshop у него уходило по два-три часа. Некоторые заказы он отказывается брать, потому что иногда результат ИИ невозможно «спасти».

Сейчас фрилансеры не уверены, как долго будет существовать такая работа. Часть ожидает, что модели будут постепенно учиться создавать более качественные результаты. Другие считают, что даже тогда останется потребность в людях, которые будут проверять ошибки и доводить работу до профессионального уровня.

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