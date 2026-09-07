Высокая ставка с подвохом: 69% иностранных работников в Польше сталкивались с непрозрачными схемами формирования оплаты Сегодня 13:04 — Личные финансы

Работники в Польше все чаще проверяют агентства

Через агентства занятости в Польше 69% иностранных работников с опытом работы лично сталкивались как минимум с одной непрозрачной практикой, связанной с формированием ставки или оформлением оплаты труда. В 57,8% случаев работники имели опыт двух и более подобных практик.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Аналитического центра Gremi Personal

Как показал опрос, чаще всего работники описывают высокое netto без понятного объяснения brutto, ZUS, налогов и удержаний, более низкую официальную базу с условными бонусами, расхождения в количестве часов или ставке, неожиданные отчисления после начала работы, а также специальные формы договора или статуса, благодаря которым обещают более высокую сумму на руки.

Частота такого опыта растет вместе с количеством агентств, через которые работали респонденты. Среди тех, кто имел опыт работы только через одно агентство, с непрозрачными практиками лично сталкивались 44%.

Среди работников с опытом работы через два-четыре агентства этот показатель составляет 74,5%, а среди прошедших через пять и более агентств 88,9%.

Высокая ставка все еще влияет на выбор вакансии

Высокая ставка остается важным фактором при выборе вакансии. 64,3% респондентов оценивают ее влияние на выбор работы в 4−5 баллов из 5. В то же время 74,5% опрошенных отметили, что со временем стали более осторожно относиться к предложениям с заметно более высокой оплатой.

Заметнее всего это изменение проявляется среди работников со стажем работы в Польше от трех лет. 95,2% из них либо выбирают полностью прозрачную вакансию, либо готовы рассматривать более высокую ставку только после получения письменного объяснения и возможности проверить принцип ее формирования.

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Всегда или почти всегда проверяют агентство и условия работы по согласованию на вакансию 63,8% работников этой группы. Среди работников со стажем до трех лет таких 28,9%.

Работники опасаются проблем с документами и страхованием

79,5% респондентов опасаются проблем с ZUS и страхованием, 77,0% - с легальностью работы и документами на пребывание, 70,0% - налоговых проблем, 69,8% - проверок контролирующих органов (PIP, ZUS, KAS или Straż Graniczna).

44,5% слышали в своем окружении истории о решении о возвращении, запрете повторного въезда или случаях, которые сами работники называли «депортацией».

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что рынок труда в крупных польских городах привлекает жителей населенных пунктов, которые поменьше. В то же время, уровень безработицы в разных городах страны заметно отличается. Самая лучшая ситуация с трудоустройством сложилась в Варшаве. По данным GUS, в столице — один из самых низких уровней безработицы среди 16 проанализированных городов. По состоянию на конец июня показатель составил 1,6%. Варшава остается самым крупным экономическим центром Польши. В столице находятся главные офисы крупных предприятий, учреждений и компаний из сфер услуг, финансов, новых технологий и торговли. Поэтому в городе сравнительно легко найти работу.

Также мы рассказывали , что украинцы за границей не только ищут работу, но и активно создают собственный бизнес. И вместе с предпринимателями из Украины выезжают капитал, рабочие места и бизнес-компетенции. В 2023—2024 годах каждый десятый бизнес в Польше учреждали украинцы. А только в течение 2022−2023 годов в стране зарегистрировали 48,5 тыс. украинских частных предприятий.

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