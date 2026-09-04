По уровню безработицы Польша занимает 2-е место в ЕС Сегодня 10:33 — Мир

По уровню безработицы Польша занимает 2-е место в ЕС

Данные Евростата свидетельствуют о том, что Польша продолжает оставаться одним из лидеров по уровню безработицы среди стран Европейского Союза.

Лучший результат показывает только Чехия, где уровень безработицы в июле составил 3,3%.

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На третьем месте расположились одновременно Мальта и Словения с результатом 3,5%.

Средний уровень безработицы по ЕС в июле составил 6,1%.

Самые высокие уровни безработицы были зафиксированы

В Финляндии и Испании (10,5% и 10% соответственно).

Только в этих странах уровень безработицы выражается двузначными числами. Высокие показатели также были зафиксированы в Швеции и Франции (8,6% и 8,3% соответственно).

По данным европейских статистиков, количество безработных в Польше в июле составило 598 тыс. человек по сравнению с 608 тыс. в июне.

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Данные Министерства семьи, труда и социальной политики несколько отличаются. По информации ведомства, безработица в Польше в июле достигла 5,9%. Однако в конце августа GUS сообщило, что июльский показатель все же составил 5,8%, как и месяцем ранее.

Согласно данным Главного статистического управления, в июле в центрах занятости было зарегистрировано 906,4 тысяч безработных по сравнению с 901,5 тысяч месяцем ранее.

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Различия в данных Евростата и GUS связаны с методологией. Евростат определяет безработными людей, которые активно ищут работу, но испытывают трудности с ее поиском. Таким образом, при расчете не учитывается большая группа людей, зарегистрированных в ужендах труда, поскольку они имеют статус безработного, что позволяет им, среди прочего, получать доступ к бесплатной медицинской помощи.

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