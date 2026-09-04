По уровню безработицы Польша занимает 2-е место в ЕС

Данные Министерства семьи, труда и социальной политики несколько отличаются. По информации ведомства, безработица в Польше в июле достигла 5,9%. Однако в конце августа GUS сообщило, что июльский показатель все же составил 5,8%, как и месяцем ранее.
Согласно данным Главного статистического управления, в июле в центрах занятости было зарегистрировано 906,4 тысяч безработных по сравнению с 901,5 тысяч месяцем ранее.
Различия в данных Евростата и GUS связаны с методологией. Евростат определяет безработными людей, которые активно ищут работу, но испытывают трудности с ее поиском. Таким образом, при расчете не учитывается большая группа людей, зарегистрированных в ужендах труда, поскольку они имеют статус безработного, что позволяет им, среди прочего, получать доступ к бесплатной медицинской помощи.