Сколько наличных денег нужно иметь для въезда в Польшу в сентябре
Планируете поездку в Польшу? Перед пересечением границы следует проверить не только документы, но и кошелек. Иностранцев могут попросить подтвердить платежеспособность — в частности, показать необходимую сумму наличных.
Для украинцев размер денежных средств зависит от продолжительности пребывания. Со ссылкой на правительственный портал Республики Польша рассказываем, сколько денег нужно иметь при себе в сентябре 2026 года и почему еще могут отказать во въезде.
Сколько денег нужно иметь при себе
Сумма зависит от того, как долго человек планирует находиться в Польше:
- 300 злотых (около 3 580 грн) — если поездка продлится до четырех дней;
- 75 злотых (около 900 грн) — за каждый день, если пребывание превышает четыре дня.
Для долгосрочного пребывания, то есть более 90 дней, иностранец также должен обосновать цель и условия поездки и по требованию пограничников предъявить наличные деньги.
Кроме того, они могут попросить подтвердить наличие обратного билета или средств на его приобретение. Для украинцев, путешествующих не собственным транспортом, речь идет как минимум о 200 злотых.
Например, для семидневной поездки нужно иметь не менее 725 злотых, то есть почти 9 000 грн.
Из-за чего могут не впустить в Польшу
Отсутствие необходимой суммы — не единственная причина, по которой иностранцу могут отказать во въезде. Среди других оснований:
- информация о человеке внесена в Шенгенскую информационную систему с запретом на возвращение;
- возникла угроза безопасности, общественному порядку или здоровью;
- нет необходимых документов, в том числе биометрического паспорта;
- отсутствует медицинская страховка на необходимую сумму;
- человек не смог подтвердить цель поездки.
Для украинцев, желающих получить временную защиту, решение о пересечении границы принимает комендант непосредственно в пункте пропуска. Во время проверки документов нужно сразу уведомить сотрудников о желании уехать из Украины из-за военных действий.
Раньше мы рассказывали, где в Польше проще найти работу.
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