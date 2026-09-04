Сколько наличных денег нужно иметь для въезда в Польшу в сентябре Сегодня 06:05 — Мир

Наличные средства, злотый

Планируете поездку в Польшу? Перед пересечением границы следует проверить не только документы, но и кошелек. Иностранцев могут попросить подтвердить платежеспособность — в частности, показать необходимую сумму наличных.

Для украинцев размер денежных средств зависит от продолжительности пребывания. Со ссылкой на правительственный портал Республики Польша рассказываем, сколько денег нужно иметь при себе в сентябре 2026 года и почему еще могут отказать во въезде.

Сколько денег нужно иметь при себе

Сумма зависит от того, как долго человек планирует находиться в Польше:

300 злотых (около 3 580 грн) — если поездка продлится до четырех дней;

75 злотых (около 900 грн) — за каждый день, если пребывание превышает четыре дня.

Для долгосрочного пребывания, то есть более 90 дней, иностранец также должен обосновать цель и условия поездки и по требованию пограничников предъявить наличные деньги.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру. ✈️🌍

Кроме того, они могут попросить подтвердить наличие обратного билета или средств на его приобретение. Для украинцев, путешествующих не собственным транспортом, речь идет как минимум о 200 злотых.

Например, для семидневной поездки нужно иметь не менее 725 злотых, то есть почти 9 000 грн.

Из-за чего могут не впустить в Польшу

Отсутствие необходимой суммы — не единственная причина, по которой иностранцу могут отказать во въезде. Среди других оснований:

информация о человеке внесена в Шенгенскую информационную систему с запретом на возвращение;

возникла угроза безопасности, общественному порядку или здоровью;

нет необходимых документов, в том числе биометрического паспорта;

отсутствует медицинская страховка на необходимую сумму;

человек не смог подтвердить цель поездки.

Для украинцев, желающих получить временную защиту, решение о пересечении границы принимает комендант непосредственно в пункте пропуска. Во время проверки документов нужно сразу уведомить сотрудников о желании уехать из Украины из-за военных действий.

Раньше мы рассказывали , где в Польше проще найти работу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.