Британия оштрафовала американский банк на 4,7 млн ​​фунтов за нарушение санкций против рф Сегодня 06:13 — Фондовый рынок

Британия оштрафовала американский банк на 4,7 млн ​​фунтов за нарушение санкций против рф

Управление по внедрению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало лондонское отделение американского банка CBNA London на 4,7 млн ​​фунтов стерлингов за нарушение правил санкций против россии.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду, 2 сентября.

Штраф за нарушение санкций

«11 августа 2026 года OFSI, входящее в состав Министерства финансов Великобритании, наложило штраф в размере 4732830,58 фунтов стерлингов на CBNA London. Штраф был наложен за нарушение правил по санкциям против россии 2019 года и правил по глобальным антикоррупционным санкциям 2021 года», — заявили в Управлении.

Отмечается, что большинство нарушений в этом случае произошло между февралем и ноябрем 2022 года после незаконного вторжения россии в Украину того же года.

Причины нарушений

OFSI заявило, что многие нарушения возникли после первоначального введения санкций против россии, создавших «значительную нагрузку на процессы обработки и расследования уведомлений банка».

«OFSI не считает, что у CBNA London было намерение нарушить санкции. Однако обнаруженные ошибки и нечеты были в совокупности существенными и имели место в широком спектре бизнес-сфер и систем банка», — говорится в заявлении регулятора.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина призывает Европейский Союз шире применять anti-circumvention tool — механизм противодействия обходу санкций через третьи страны.

Также мы рассказывали , что Служба безопасности Латвии (SAB) обнародовала оценки, согласно которым россия в 2022—2025 годах потратила около 130 млрд долларов на обход международных санкций. Речь идет о закупке запрещенных товаров через третьи страны и перестройке логистических цепей.

Укрінформ По материалам:

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