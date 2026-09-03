Британия оштрафовала американский банк на 4,7 млн фунтов за нарушение санкций против рф
Управление по внедрению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало лондонское отделение американского банка CBNA London на 4,7 млн фунтов стерлингов за нарушение правил санкций против россии.
Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду, 2 сентября.
Штраф за нарушение санкций
«11 августа 2026 года OFSI, входящее в состав Министерства финансов Великобритании, наложило штраф в размере 4732830,58 фунтов стерлингов на CBNA London. Штраф был наложен за нарушение правил по санкциям против россии 2019 года и правил по глобальным антикоррупционным санкциям 2021 года», — заявили в Управлении.
Отмечается, что большинство нарушений в этом случае произошло между февралем и ноябрем 2022 года после незаконного вторжения россии в Украину того же года.
Причины нарушений
OFSI заявило, что многие нарушения возникли после первоначального введения санкций против россии, создавших «значительную нагрузку на процессы обработки и расследования уведомлений банка».
«OFSI не считает, что у CBNA London было намерение нарушить санкции. Однако обнаруженные ошибки и нечеты были в совокупности существенными и имели место в широком спектре бизнес-сфер и систем банка», — говорится в заявлении регулятора.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина призывает Европейский Союз шире применять anti-circumvention tool — механизм противодействия обходу санкций через третьи страны.
Также мы рассказывали, что Служба безопасности Латвии (SAB) обнародовала оценки, согласно которым россия в 2022—2025 годах потратила около 130 млрд долларов на обход международных санкций. Речь идет о закупке запрещенных товаров через третьи страны и перестройке логистических цепей.
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